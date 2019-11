Hearthstone Battlegrounds: quali sono i migliori eroi del meta secondo i pro player?

Hearthstone Battlegrounds, la versione a là Blizzard del fenomeno videoludico dell'anno, gli auto chess, come abbiamo visto è in beta chiusa sino a martedì, giorno in cui un nuovo aggiornamento permetterà a tutti i giocatori di accedere ai server.

In questi pochi giorni, però, il fatto che la beta fosse chiusa, non ha impedito alla community di giocare sino allo sfinimento e studiare minuziosamente un meta in continua evoluzione.

Con 24 diversi eroi tra cui scegliere, ognuno dei quali ha un potere unico che è destinato a mantenere il gameplay fresco, ce ne sono sicuramente alcuni che sono migliori di altri. Ovviamente, nella maggior parte dei casi.

Negli ultimi giorni, alcuni giocatori del circuito professionistico di Hearthstone hanno fatto del loro meglio per indirizzare coloro che vogliono provare la nuova modalità di gioco.

Naturalmente, il modo migliore per farlo è quello di suddividere gli eroi disponibili in diverse fasce ben riconoscibili, un po' come già si fa con gli archetipi di Hearthstone.

Alcuni eroi sono universalmente riconosciuti appartenere a un livello superiore rispetto a tutti gli altri, mentre molti altri variano a seconda dei gusti e del modo di giocare di ogni giocatore.

Vediamo nel dettaglio alcune scelte dei pro player come il giocatore dei Samsung Morning Stars BunnyHoppor e Hunterace.