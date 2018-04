Hearthstone: Ben Brode annuncia l'inizio dei lavori per il primo set del prossimo anno

Da poco meno di una settimana tutti i giocatori di Hearthstone, noi compresi, si sono addentrati nel nuovo meta di Boscotetro, testando nuove sinergie e possibili deck con cui scalare la ladder.

Il team di sviluppo, però, pensa già a quello che verrà e sta lavorando non solo per rifinire le altre due espansioni che animeranno l'Anno del Corvo, ma anche la prima espansione del prossimo anno.

In un video per Ars Technica, il game director Ben Brode ha rivelato che i prossimi due set sono già praticamente pronti e la squadra ha già iniziato a lavorare addirittura sul primo set del prossimo anno Standard. "Quello che darà il via al prossimo anno di Hearthstone, è nella fase di progettazione iniziale, ovvero nella fase in cui ci vengono in mente tante idee per le carte, il tema del set e quali saranno le nuove meccaniche di gioco. Almeno tre set di cui voi non sapete ancora nulla".

Ciò significa che prima che Boscotetro vedesse la luce, l'intero Anno del Corvo era già stato pianificato e sviluppato nella sua interezza, salvo piccole modifiche finali. Brode ha anche fatto riferimento alla relativa imprevedibilità del deckbuilding che caratterizza Hearthstone, nonostante la lunga fase di test di un'espansione.

"C'è un numero limitato di sviluppatori di Hearthstone", ha detto Brode. "e un numero molto più grande di giocatori di Hearthstone: archetipi come il Freeze Mage o il Miracle Rogue, o alcuni dei classici mazzi Hearthstone non li avevamo mai visti sino a quando non siamo andati ad un pubblico più ampio e i giocatori hanno iniziato a darci del filo da torcere".

Rimanete con noi per la recensione della nuova espansione!