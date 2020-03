Hearthstone: bilanciamenti al Sacerdote e protezione dai duplicati con il nuovo update

In attesa dell'uscita dell'espansione Ceneri dalle Terre Esterne, Hearthstone ha ricevuto la nuova importante patch 17.0 su PC (in arrivo su mobile entro la fine della giornata odierna) che introduce alcune importanti novità.

Tanto per cominciare, ha aggiunto l'eroe Illidan Grantempesta alla selezione. La carta Guardie del Corpo possiede il Potere Eroe Passivo Inizio Combattimento: i tuoi servitori più a sinistra e più a destra attaccano immediatamente. Il prologo del Cacciatore di Demoni arriverà il prossimo 2 aprile.

Un'altra importante novità è rappresentata dalla protezione dai duplicati per tutti i livelli di rarità. D'ora in avanti, non vi capiterà più di ricevere più di due copie di una carta Comune, Rara o Epica, finché non possiederete due copie di tutte le carte di un set di quella rarità. Creare una carta conta come acquisirla, e contano anche tutte le carte acquisite e successivamente disincantare (Dorate o non Dorate). Ciò significa che se trovate una carta che non desiderate, potete disincantarla e non la riceverete più finché non possiederete tutte le carte di quella rarità di quel set. Questa modifica verrà applicata anche alle buste già possedute e non ancora aperte e non influisce sulla distribuzione complessiva delle diverse rarità nelle buste di carte.

Con la patch odierna sono inoltre stati applicati i seguenti aggiornamenti al bilanciamento del Sacerdote:

Parola del Potere: Scudo

Prima: [Costo 1] +2 Salute a un servitore. Pesca una carta.

Ora: [Costo 0] +2 Salute a un servitore.

Parola d'Ombra: Morte

Prima: [Costo 3] Distrugge un servitore con Attacco pari a 5 o superiore.

Ora: [Costo 2] Distrugge un servitore con Attacco pari a 5 o superiore.

Punizione Sacra

Prima: [Costo 1] Infligge 2 danni.

Ora: [Costo 1] Infligge 3 danni a un servitore.

Esplosione Sacra

Prima: [Costo 5] Infligge 2 danni ai nemici. Rigenera 2 Salute ai tuoi personaggi.

Ora: [Costo 4] Infligge 2 danni ai servitori nemici. Rigenera 2 Salute ai tuoi personaggi.

Follia d'Ombra

Prima: [Costo 4] Prendi il controllo di un servitore nemico con Attacco pari a 3 o inferiore fino alla fine del turno.

Ora: [Costo 3] Prendi il controllo di un servitore nemico con Attacco pari a 3 o inferiore fino alla fine del turno.

Protettore del Tempio

Prima: [Costo 6] 6/6 - +3 Salute a un tuo servitore.

Ora: [Costo 5] 5/6 - +3 Salute a un tuo servitore.

Furto del Pensiero

Prima: [Costo 3] Copia 2 carte dal mazzo dell'avversario e le mette nella tua mano.

Ora: [Costo 2] Copia 2 carte dal mazzo dell'avversario e le mette nella tua mano.

Alcune carte del Sacerdote sono inoltre diventate delle Vecchie Glorie. Stiamo parlando di Vestale Auchenai (Classica), Fuoco Sacro (Classica), Forma d'Ombra (Classica), Profeta Velen (Classica), Spirito Divino (Base) e Chierica della Contea (Base). Ai giocatori che possiedono le seguenti carte Classiche verrà rimborsato il valore totale di ciascuna in Polvere Arcana. Ai giocatori che non hanno accesso al formato Selvaggio verranno rimosse dalla collezione anche le due carte Base e verrà concesso un rimborso totale per entrambe le carte.

Le novità, tuttavia, non si fermano qui. Sono stati aggiunti anche un mazzo gratis per giocatori nuovi e veterani, nuovi servitori, modificato Zefris il Grande e trasformate in Vecchie Glorie una serie di carte generiche. Per maggiori dettagli vi invitiamo a leggere il changelog sul sito ufficiale di Hearthstone. Prima di salutarvi, ricordiamo che l'espansione Ceneri dalle Terre Esterne verrà lanciata il 7 aprile.