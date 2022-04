Hearthstone: Blizzard chiede 25 dollari per una sola carta, giocatori in rivolta

A pochi giorni dal lancio della nuova espansione di Hearthstone Rotta per la Città Sommersa, fissata per il 12 aprile, Blizzard ha fatto indispettire una larga fetta della propria utenza con una mossa considerata controversa dai più.

La compagnia di sviluppo sta infatti vendendo una singola carta di Hearthstone al prezzo di 25 dollari. Trattasi della versione Diamante di Drek'Thar, una carta indubbiamente speciale che ha tuttavia segnato un importante precedente, dal momento che può essere ottenuta solamente tramite l'esborso di Oro o soldi veri. Prima d'oggi, i giocatori di Hearthstone potevano ottenere le versioni Diamante di specifiche carte nell'ambito dei bundle delle espansioni oppure conquistando ogni carta leggendaria di un particolare set.

La comunità di videogiocatori è subito insorta, inondando i social network con le proprie lamentele. "No grazie, possono tenersela. Non ricompenserò la loro avidità con i miei sudati risparmi", scrive un certo RXD_Titan su Reddit. "Quest'unica carta costa la metà di Elden Ring", fa invece notare EwokNuggets, sempre su Reddit. "È disgustoso e non mi piace". Di messaggi come questi se ne trovano a iosa, anche su Twitter. Il malcontento è diffuso e palese, anche se non manca una minoranza di utenti decisamente più tollerante. Un giocatore in particolare, WickerBasement, ricorda a tutti che la carta può essere ottenuta anche con la valuta di gioco, l'Oro appunto: "Non capisco l'odio. È un gioco free-to-play che chiede dei soldi per una skin di una carta che vi ha dato gratis, e che potete ottenere con la valuta di gioco".

Voi da che parte state? Per chi non lo sapesse, le carte di tipo Diamante sono essenzialmente carte normali impreziosite da effetti grafici e animazioni 3D. Il loro scopo è puramente cosmetico e non offrono vantaggi di gameplay.