Hearthstone: rivelate tante nuove carte dell'espansione Boscotetro

Negli ultimi giorniha rivelato alcuni dei nuovi servitori e delle magie di, la prossima grande espansione diin arrivo su PC e dispositivi mobile.

Fra le ultime novità spiccano: Darius Crowley, leggendaria del Guerriero 4/4 dal costo di 5 Mana che aumenterà di due punti salute e attacco ogniqualvolta attaccherà e distruggerà un servitore avversario; Maestro dei Segugi Shaw, leggendaria del Cacciatore 3/6 da 4 Mana che fornirà Assalto a tutti gli alleati; Glinda Corvomanto, leggendaria 3/7 dello Stregone da 6 Mana che darà Eco a tutti i servitori nella vostra mano; Collezionista di Volti, leggendaria del Ladro 2/2 da 3 Mana dotato di Eco che quando scenderà in campo metterà nella vostra mano un altro minion leggendario casuale; Hagatha la Strega, Carta Eroe dello Stregone da 8 Mana che quando verrà giocata infiggerà 3 danni a tutti i servitori in battaglia. Nella galleria in calce alla notizia potete osservare tutte le nuove carte annunciate negli ultimi giorni. Cosa ne pensate?

Boscotetro debutterà su PC, iOS e Android a metà aprile. Una data di lancio ufficiale non è stata ancora annunciata, tuttavia secondo gli ultimi rumor la nuova espansione di Hearthstone sarà disponibile a partire dal 12 aprile.