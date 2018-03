Hearthstone Boscotetro: svelata Emeriss, nuova carta leggendaria del Cacciatore

Nelle scorse ore Blizzard ha svelato una nuova carta del set Boscotetro di Hearthstone, chiamata

In World of Warcraft, Emeriss è una dei quattro draghi dell'incubo e un tempo era il più fidato luogotenente di Ysera (anch'essa presente in Hearthstone). Si tratta di una carta leggendaria appartenente al Cacciatore. Il costo in mana è pari 10, e può contare su 8 di Attacco e 8 di Salute. Come è riportato nella sua stessa descrizione, raddoppia Attacco e Salute dei servitori nella mano del giocatore.

Ricapitolando, ecco le sue statistiche:

Cosa ne pensate di questa carta? L'uscita di Boscotetro, la nuova espansione di Hearthstone, è prevista per il mese di aprile. Introdurrà ben 135 carte, due nuove parole chiave - Eco e Assalto - e la nuova meccanica Inizio del gioco.