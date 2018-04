Hearthstone Boscotetro: venerdì ci sarà un Inn-Vitational per la nuova espansione

Come se il reveal dell'intero parco carte in previsione dell'uscita della prossima espansione di Hearthstone non fosse abbastanza, Blizzard ospiterà un evento esclusivo nel giorno successivo all'uscita del nuovo set Boscotetro.

Il Witchwood Inn-vitational si svolgerà venerdì, dopo il debutto delle 135 nuove carte e la rotazione dei set.

Una squadra che rappresenterà le Americhe e una squadra europea si confronteranno nella competizione. James "Firebat" Kostesich, David "Dog" Caero, Janne "Savjz" Mikkonen, e Alexandra "Alliestrasza" Macpherson rappresenteranno le Americhe, mentre Jon "Orange" Westberg, Jeffrey "SJOW" Brusi, Dima "Rdu" Radu, e Tyler Hoang Nguyen giocheranno per l'Europa.

I giocatori si affronteranno in quattro partite in un unico turno, dopo ogni vittoria guadagnata i giocatori avranno a disposizione un ban da assegnare in vista della Grand Final.

Ognuno dei mazzi deve contenere almeno otto carte di Boscotetro. L'annuncio non menziona alcun premio ma, sicuramente, Blizzard avrà pensato a qualcosa oltre alla gloria.

La squadra che vincerà la competizione si imporrà come un vero e proprio trend setter per il nuovo meta post espansione. I mazzi vincenti, infatti, con tutta probabilità colpiranno duro in ladder non appena il torneo sarà concluso. Il torneo è l'occasione perfetta per vedere come si comporteranno giocatori esperti con la nuova espansione e quale sarà la costruzione del deck più efficace.