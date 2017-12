Hearthstone: cambiamenti per il formato competitivo in arrivo nel 2018

Hearthstone, sotto il profilo esport sta per ricevere un massiccio rinnovamento, in vista del nuovo anno. Come accaduto sino a questo momento, i giocatori otterrannoattraverso la ladder e i tornei ufficiali ma, a cambiare, saranno alcune regole.

I punti permetteranno ovviamente ai giocatori di qualificarsi ancora per i playoff stagionali, con i migliori giocatori di ogni regione che si guadagneranno l'accesso al campionato stagionale. Infine, i primi classificati di ogni tappa del Tour si scontreranno ai Campionati del Mondo all'inizio del 2019 per il ricchissimo primo premio di 1 milione di dollari.

A partire dal 2018, però, i requisiti per qualificarsi e partecipare agli eventi si amplieranno leggermente per i giocatori nella parte alta della classifica. Blizzard ha infatti pensato di introdurre le cosiddette classifiche Master stagionali basate su un sistema di rating ben preciso: una, due e tre stelle subordinate all'ottenimento di 150, 175 e 200 punti HCT nel corso delle stagioni.

Chi otterrà tutte e tre le stelle non si guadagnerà solo un invito diretto ai playoff stagionali, ma avrà anche accesso diretto ai tornei online mensili che prevedono premi in denaro e una quota di 2,500 dollari per ogni torneo HCT ufficiale in cui presenzieranno, sino a un massimo di tre eventi per stagione. Ciò significa che, senza considerare il montepremi, il salario del team o qualsiasi altro reddito connesso, i giocatori con le tre stellette sul bavero potranno comunque guadagnare circa 22.500 all'anno, solo partecipando agli eventi.

I giocatori con due stelle, invece, riceveranno un bonus di 1.000 dollari per il primo evento di ogni stagione e l'invito per il torneo mensile. I master con una sola stella, invece, riceveranno solo l'invito diretto ai tornei online mensili.

Per incoraggiare le organizzazioni a rimanere attive e focalizzate sul titolo, inoltre, Blizzard permetterà alle squadre professionistiche di registrare sino a tre giocatori per ogni stagione e i punti HCT di quei giocatori potranno essere sommati. Le prime dieci squadre in classifica, alla fine di ogni stagione riceveranno un premio che arriverà fino a 7,500 dollari per ogni giocatore registrato.

Le stagioni avranno ora un requisito di punti per la qualificazione ai playoff fisso e chiaro, piuttosto che essere determinato dal livello di "efficienza" dei giocatori. Infine, aumenterà anche il numero di eventi internazionali al di fuori dei campionati ufficiali stagionali. Insomma, l'ambiente competitivo di Hearthstone cambierà non poco l'anno prossimo, diventando più ricco che mai.