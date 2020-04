Hearthstone: Ceneri delle Terre Esterne e il Cacciatori di Demoni sono disponibili!

Come promesso, quest'oggi Blizzard Entertainment ha lanciato la nuova espansione Ceneri delle Terre Esterne per Hearthstone, che tra le altre cose sancisce un momento storico grazie all'introduzione di una nuova classe giocabile, il Cacciatore di Demoni.

Il lancio dell'espansione coincide con l'inizio dell'Anno della Fenice e il debutto della prima classe giocabile aggiuntiva della storia del gioco, il Cacciatore di Demoni, meglio conosciuto come Illidan Grantempesta. Il nuovo arrivato ha uno stile di gioco improntato sui danni inflitti all'avversario e sul dispiegamento in battaglia dei suoi enormi servitori. Il suo Potere Eroe è Artigli Demoniaci, un potenziamento per un turno all'Attacco al costo di un Mana, progettato per creare potenti sinergie con le carte di questa classe. Il Cacciatore di Demoni è gratis e può essere sbloccato completando il prologo composto da quattro missioni per giocatore singolo che narrano la sua storia delle origini. Al momento dello sblocco vengono consegnate anche 10 carte Base, un set Apprendista da 20 carte (che farà parte dell'Anno del Drago per motivi di rotazione dei set) e un mazzo preimpostato. Verranno pubblicate 15 nuove carte del Cacciatore di Demoni con ogni futura espansione dell'Anno della Fenice.

Le novità non terminano qui. Ceneri delle Terre Esterne introduce anche la nuova meccanica Ripudio specifica che il Cacciatore di Demoni (le carte con Ripudio sono dotate di poderosi effetti che si attivano quando vengono giocate dall'estrema sinistra o destra della mano), i Demoni Inibiti (intoccabili per 2 turni, quando si risvegliano scatenano devastanti effetti che possono cambiare il corso delle partite) e i nuovi Servitori Supremi. Si tratta di Servitori utili per le prime fasi o per quelle di metà partita, il cui compito è quello di controllare il tabellone prima di morire. Tuttavia, quando viene attivato il loro Rantolo di Morte, una versione largamente potenziata di questi servitori compare nel mazzo.

Ne approfittiamo per segnalarvi che di recente è stato introdotto un nuovo sistema per la modalità classificata di Hearthstone.