Hearthstone Coboldi & Catacombe è adesso disponibile pubblicato il trailer di lancio

ha ufficialmente lanciato, la nuova grande espansione diche introdurrà 135 carte inedite, e una campagna gratuita single player che per la prima volta nella storia del gioco prevederà dungeon, loot, boss e un avanzamento ogni volta differente.

La software house californiana ha deciso di celebrare l'uscita dell'espansione con un simpatico trailer in live action in stile anni 80 che rievoca tutto il sano trash dell'epoca, con armature improbabili e un narratore che addirittura arriva a citare (nella versione italiana) la celebre pubblicità del Pennello Cinghiale. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Hearthstone: Coboldi e Catacombe è disponibile su PC e dispositivi mobile. In attesa della recensione, sulle nostre pagine potete consultare alcune delle carte rivelate di recente da Blizzard, come quelle dello Sciamano, del Paladino e del Sacerdote.