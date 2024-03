Hearthstone compie dieci anni! Tante ricompense e missioni a tema World of Warcraft

Di ritorno dal Laboratorio di Frizzabombe di Hearthstone, i fan del celebre gioco di carte digitale di Blizzard Entertainment sono invitati a partecipare alle celebrazioni organizzate dalla casa di Irvine per festeggiare i dieci anni della serie.

I fan vecchi e nuovi di Hearthstone potranno partecipare a tutta una serie di attività per commemorare i dieci anni trascorsi alla partenza ufficiale del card game digitale, giusto in tempo per le celebrazioni legate al trentesimo anniversario di Warcraft.

Tra le tante offerte già disponibili per i giocatori di Hearthstone si segnalano le 12 carte speciali che includono una carta Dono per ogni classe e la carta speciale extra Harth Maltoforte, come pure lo speciale Percorso Ricompense che permette di guadagnare le versioni dorate delle 12 carte Dono e una speciale Moneta di Compleanno.

Gli amanti dei brani musicali di Hearthstone saranno poi felici di sapere che possono ascoltare l'intera colonna sonora del card game sul canale YouTube e godersi il primo album di Music from the Tavern, una raccolta che include 30 tracce di gioco da ascoltare in streaming su Spotify, Apple Music e YouTube.

Non meno interessanti sono poi le ricompense previste per i fan di World of Warcraft che desiderano unirsi alle celebrazioni per i dieci anni di Hearthstone. Tra i bonus confezionati da Blizzard troviamo il Destriero di Hearthstone Ardente, una cavalcatura speciale da sbloccare entro il 14 maggio completando semplicemente il Tutorial di Hearthstone. Fino al 18 marzo sarà inoltre possibile partecipare a tornei speciali che si svolgeranno nel Porto di Roccavento a Durotar (fuori Orgrimmar) e a Valdrakken, con gli esploratori della dimensione fantasy di WoW che avranno l'opportunità di divertirsi giocando ad Hearthstone all'interno di WoW!

La permanenza prolungata nel Torneo garantirà l'accesso a ulteriori ricompense speciali come la Cavalcatura Rosa dei Venti, l'Animale Burba, il Gioco da tavolo di Hearthstone, il Borsone del Collezionista a 32 slot, l'Insegna della Locanda, il pacchetto aggiuntivo di Hearthstone Pietra del Focolare e la Transmog della Cintura del Locandiere.

