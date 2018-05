Hearthstone: confermati i nerf a Chiamata alle Armi ed Evocatrice Astiosa

Tempi duri in vista per gli archetipi Spiteful ed Even Paladin? Il nuovo aggiornamento di Hearthstone, attualmente previsto per la fine degli HCT Summer Playoff, porterà in dote il nerf di ben sei importanti carte, tra cui spiccano la Quest del Rogue, Chiamata alle Armi del Paladino ed Evocatrice Astiosa. Ecco le motivazioni degli sviluppatori.

Chiamata alle Armi (costerà 5 anziché 4 mana): “Attualmente, ci sono tre mazzi Paladino molto diffusi: Paladino Pari, Paladino Murloc e Paladino Dispari. Tra essi, il Paladino Pari e il Paladino Murloc si sono rivelati i mazzi più potenti nelle prime settimane dopo l'uscita di Boscotetro. Far diventare 5 il costo in Mana di Chiamata alle Armi le impedisce di essere usata nei mazzi Pari e ne riduce il potenziale quando viene usata nei mazzi Murloc e negli altri mazzi del Paladino.”

Evocatrice Astiosa (costerà 7 anziché 6 mana): “Dopo la rotazione del set arrivata con l'Anno del Corvo, l'Evocatrice Astiosa è diventata più potente ed efficace se usata nei mazzi con Magie da 10 Mana. Visto che ora la quantità di servitori da 10 Mana in modalità Standard si è ridotta, infatti, è più probabile che l'effetto dell'Evocatrice Astiosa evochi un servitore molto potente. Anche considerando i sacrifici che richiede la creazione di un mazzo basato su questa carta, crediamo che l'aumento del costo in Mana (7) sia più in linea con i potenti risultati possibili se usata in sinergia con carte come Infestazione Totale.”

Esplorare gli abissi (i servitori evocati saranno 4/4 e non più 5/5): “Cambiando la ricompensa affinché i servitori siano 4/4 invece che 5/5, il mazzo Ladro Quest resta un'opzione ragionevole contro i mazzi molto lenti orientati verso le fasi avanzate, ma risulta meno determinante contro i mazzi Control più moderati.”

Le altre tre carte nerfate dal team di sviluppo sono: Lacché Posseduto (costerà 6 invece che 5 mana); Patto Tenebroso (rigenererà solo 4 salute anziché 8); Strega di Mare Naga (costerà 8 anziché 5 mana).

Il prossimo aggiornamento destabilizzerà nuovamente il meta post Boscotetro? Fateci sapere cosa ne pensate.