Hearthstone: le controparti non morte degli eroi saranno rimosse dall'Arena

Alcune delle carte più forti di, le versioni non morte degli eroi, non saranno più disponibili in Arena a partire dall'arrivo della patch d'aggiornamento della prossima settimana.

A partire da martedì 14 novembre, giorno previsto per l'arrivo della patch, secondo quanto affermato dal responsabile della community Blizzard Zeriyah le controparti non morte dei nostri eroi (giunte con l'ultima espansione I Cavalieri del Trono di Ghiaccio) saranno rimosse dalla modalità Arena di Hearthstone.

I cavalieri della morte sono carte estremamente efficaci che, sin dal loro arrivo, si sono attestate nel meta del card game targato Blizzard, ma sono considerate troppo potenti per l'Arena, almeno secondo la community e il team di sviluppo.

"Le carte Eroe sono sicuramente potenti e molto divertenti da giocare ma i loro poteri sono estremamente difficili da contrastare in un formato in cui la possibilità di scelta è molto limitata", ha ribadito Zeriyah.

Zeriyah ha chiarito anche che le carte Eroe non verranno rimosse dai deck pre-made dell'Arena. Blizzard, infatti, continuerà "a monitorare l'equilibrio nell'Arena e apportare le necessarie modifiche che si renderanno necessarie".

Insomma, iniziano le grandi manovre in vista dell'arrivo (il prossimo 7 dicembre?) della nuova espansione Coboldi & Catacombe annunciata in occasione della BlizzCon.