Hearthstone: il dataminig dell'ultima patch svela la presenza di moltissime nuove carte

Il data mining eseguito sull'ultima patch di Hearthstone hanno portato alla luce, tra le stringhe di codice, una grande quantità di carte inedite. L'ultima patch contiene già apparentemente i prodromi di tre nuovi set, oppure di carte esclusive per l'Arena ancora da implementare.

Le carte, che sono state scovate e inserite nel sito Hearthstone Top Decks (dove potete visionarle tutte), includono anche le carte specifiche per la modalità Arena che sono state scartate, se lo ricordate, lo scorso novembre alla BlizzCon. Ora altre due scelte per ogni classe sono state aggiunte al codice, forse preparando il terreno per l'arrivo di queste carte all'Arena in un prossimo futuro.

La patch ha anche aggiunto oltre 300 carte inedite per un set chiamato semplicemente "Slush". Si va dai servitori leggendari alle armi e alle carte comuni, carte specifiche di classe e neutrali. Tuttavia non sono completamente inosservati.

Una delle carte scovate è addirittura apparsa in un video prima dell'uscita dell'espansione Boscotetro. Questa carta si vede chiaramente nel video ma non è presente nel set finale. Con tutta probabilità, quando il video è stato girato, la carta rientrava ancora pienamente nell'espansione.

Ora la carta, comunque, è effettivamente inserita nel codice del gioco. Queste, probabilmente, sono carte sfruttate dallo stesso team di sviluppo per sessioni di playtest interni, quindi in questo momento non possiamo sapere se potremo vederle in futuro oppure rimarranno delle semplici stringhe di codice.