Hearthstone: La Discesa dei Draghi è la nuova espansione annunciata alla BlizzCon 2019

Durante la cerimonia d'apertura della BlizzCon 2019, Blizzard Entertainment ha annunciato con un trailer la nuova espansione di Hearthstone, intitolata La Discesa dei Draghi.

"Il malefico piano della Legione del M.A.L.E. è stato finalmente rivelato: intendono scatenare la distruzione su Azeroth resuscitando Galakrond, il drago primordiale, e lasciando ancora una volta alla tenace Lega degli Esploratori l'arduo compito di salvare il mondo! Contornato da draghi mistici, navi volanti e praticamente ogni bestia alata che Azeroth ha da offrire, questo scontro del bene contro il M.A.L.E. entrerà sicuramente negli annali". L'espansione includerà 135 carte, cinque carte Eroe di Galakrond e una pletora di draghi leggendari.

Per l'occasione, Blizzard ha anche presentato Hearthstone: Battlegrounds, una nuova modalità di gioco incentrata su una nuova e strategica esperienza per otto giocatori. In Battaglia, vestirete i panni di un eroe della storia di Hearthstone, recluterete servitori e sfiderete gli altri giocatori in una serie di duelli adrenalinici alla fine dei quali solo uno uscirà dalla locanda con gli allori del vincitore! Il suo debutto è fissato in Accesso Anticipato per il prossimo 5 novembre per coloro che decideranno di preordinare l'espansione Descent of Dragons.