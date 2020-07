Hearthstone: i dettagli della patch 18.0, in attesa de L'Accademia di Scholomance

In vista dell'uscita de L'Accademia di Scholomance, nuova espansione di Heathstone, Blizzard Entertainment ha messo a disposizione la patch 18.0 per tutti gli utenti del gioco di carte collezionabili per PC, Mac, Android e iOS.

La patch 18.0 include una serie di aggiornamenti alla Battaglia, un nuovo eroe e miglioramenti di gioco:

Nuovo eroe

Signor Bigolo

Gatto di Kel'Thuzad [Passivo]

Quando un giocatore viene eliminato, Rinvieni un servitore del suo schieramento. Mantiene qualsiasi incantamento.

Nuovi Servitori

Tazza del Serraglio

[Livello 2] 2 Attacco, 2 Salute.

Grido di Battaglia: +1/+1 a tre tuoi servitori casuali di diverso tipo.

Brocca del Serraglio

[Livello 4] 3 Attacco, 3 Salute.

Grido di Battaglia: +2/+2 a tre tuoi servitori casuali di diverso tipo.

Servitori rimossi:

Zoobot

Mago del Serraglio

A queste novità vanno ad affiancarsi alcuni miglioramenti al gioco e diverse aggiunte. Ad esempio, sono stati aggiornati i mazzi gratis per giocatori nuovi e veterani, mentre i veterani non devono più completare l'esperienza per giocatori veterani per ottenere il mazzo gratis. I danni inflitti con Veleno ora hanno un indicatore e un effetto speciale, le Magie create da Evocazione ora scompariranno tutte assieme alla fine del turno (invece che una per volta), ed è stato rimosso un ritardo nell'effetto dei danni di Bombarolo Pazzo e Demolitore. Maggiori dettagli potete scoprirli leggendo il changelog sul sito ufficiale di Blizzard.

Dal 6 agosto, giorno in cui verrà lanciata l'espansione, effettuando l'accesso i giocatori riceveranno una Leggendaria di classe casuale de L'Accademia di Scholomance e potranno completare una serie di missioni leggendarie per ottenere un totale di sei buste de L'Accademia di Scholomance. Questo il programma:

6 agosto alle 19:00: gioca 25 carte in modalità Gioco per ottenere due buste.

7 agosto alle 19:00: gioca 20 Magie in qualsiasi modalità per ottenere due buste.

8 agosto alle 19:00: vinci 3 partite in qualsiasi modalità per ottenere due buste.

Nell'attesa, potete cominciare a comporre mazzi usando il Deck Builder online.