Hearthstone: disponibile il nuovo sistema per la Modalità Classificata

In vista della pubblicazione dell'espansioni Cenere dalle Terre Esterne, Blizzard ha implementato un nuovo sistema per la Modalità Classificata di Hearthstone.

La Stagione Classificata di aprile 2020 è quindi stata inaugurata con un nuovo sistema da leghe. Ci sono in totale cinque leghe da conquistare: Bronzo, Argento, Oro, Platino e Diamante, ciascuna composta da 10 gradi. I giocatori iniziano ogni stagione al grado Bronzo 10 per salire verso il grado Bronzo 1, per poi passare nella lega Argento, Oro, Platino e Diamante, fino ad arrivare al grado Leggenda. Ogni lega ha anche delle soglie, al grado 10 e al grado 5, da cui non sarà possibile scendere perdendo delle partite. I gradi Nuovo Giocatore avranno una propria lega, che va dal grado 40 al grado 1. I gradi Leggenda continueranno a funzionare come sempre.

Per passare da un grado all'altro, ad esempio da Argento 10 ad Argento 9, bisogna ottenere 3 stelle. I giocatori possono guadagnare una stella per ogni partita vinta e perderne una per ogni partita persa. All'inizio di ogni stagione, ai giocatori verrà assegnato un Bonus Stelle in base alle loro prestazioni nella stagione precedente. Questo bonus fungerà da moltiplicatore per le stelle ottenute da ogni vittoria. Giocando con un Bonus Stella si verrà abbinati ad avversari con un indice di matchmaking (MMR) simile, al fine di garantire il bilanciamento.

Con il debutto del nuovo sistema sono state rielaborate tutte le ricompense ottenibili al termine delle stagioni classificate. Il forziere ora può contenere buste di carte dell'ultima espansione, carte Rare e persino una carta Epica, in base al grado raggiunto. Cinque vittorie a qualsiasi grado assegneranno il dorso stagionale immediatamente, anziché a fine stagione. Sono previste anche delle ricompense una tantum al primo superamento di una determinata soglia, secondo lo schema esposto in calce.

Cosa ne pensate del nuovo sistema? Prima di salutarvi ricordiamo che domani 2 aprile verrà resa disponibile il Prologo del Cacciatore di Demoni, la nuova classe di Hearthstone. L'espansione Ceneri dalle Terre Esterne, la prima dell'Anno della Fenice, arriverà il 7 aprile.