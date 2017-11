Hearthstone: Draghi ed Elementali confermati per Paladino, Sciamano e Sacerdote

Tre nuove carte del nuovo setsono recentemente state svelate. Ve le mostriamo nella loro versione originale, dato che, al momento non esistono le controparti in lingua italiana.

La prima è una leggendaria del Sacerdote: Temporus, un Drago tanto per cambiare. La creatura ha un costo ragguardevole (sette mana per 6/6) con un'incredibile Grido di Battaglia: "il tuo avversario guadagna due turni, poi guadagni due turni". Può essere funzionale in qualche mazzo? È molto difficile da dire, al momento. Costruire un mazzo per sfruttare, nel late game, il Grido di Battaglia appare un po' difficoltoso, soprattutto perché l'avversario ha l'iniziativa.

La seconda carta svelata quest'oggi, invece, appartiene al Paladino e ha un costo di tre mana 2/4 che restituisce tre salute all'eroe alla fine di ogni turno e, se l'avversario non riesce a sbarazzarsene in fretta può diventare un vero problema.

Grumble, Worldshaker, infine, è una carta dal un buon potenziale per lo Sciamano. È una leggendaria dal costo di (sei mana 7/7). Il suo grido di battaglia fa ritornare tutti gli altri servitori in campo nella mano del giocatore che la utilizza riducendo il loro costo a un solo cristallo di mana. In un mazzo con un bel po' di servitori con l'effetto Grido di Battaglia può risultare davvero molto efficace.