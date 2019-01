Hearthstone: ecco date e location dell'HCT World Championship 2019

Sedici tra i migliori giocatori di Hearthstone si daranno battaglia per l'incredibile montepremi da $ 1 milione. Nei prossimi mesi Blizzard annuncerà l'intero roster, insieme a ulteriori dettagli.

La notizia è stata svelata ufficialmente nel corso del recente Hearthstone All-Star Invitational, dove il finalista dell'HCT Fall 2018 Wu "bloodtrail" Zong-Change ha strappato la vittoria al il vincitore del HCT World Championship 2017 Chen "tom60229" Wei Lin e si è portato a casa il premio in palio di ben $ 20.000.

Per quanto riguarda la scena degli esport di Hearthstone, l'HCT World Championship che si terrà a Taipei ad aprile (dal 25 al 28 aprile, per la precisione) sarà l'ultimo del suo genere così come lo conosciamo.

Blizzard, come vi abbiamo già anticipato, sta rinnovando l'intero ecosistema esport con una nuova struttura competitiva strutturata su tre livelli composto da qualificazioni open online, tornei globali live e un livello premiere in cui oltre 4 milioni di dollari in premi saranno messi in palio nel corso dell'anno.

Il livello competitivo più alto sarà caratterizzato da una competizione stagionale di round robin online suddivisa in divisioni regionali, con i migliori giocatori di Hearthstone nel mondo. Dovrà iniziare non appena l'HCT World Championship 2019 si concluderà e finirà con un mega evento alla fine dell'anno in corso.