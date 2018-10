Hearthstone: ecco gli extra inclusi nel biglietto virtuale della BlizzCon 2018

Blizzard ha finalmente svelato quali sono i contenuti esclusivi di Hearthstone dedicati agli utenti che decideranno di acquistare il biglietto virtuale per la BlizzCon 2018.

Al prezzo di 39,99€, infatti, otterrete tra i vari extra uno speciale dorso delle carte della BlizzCon 2018 e i seguenti pacchetti:

2 buste "Classico"

2 buste "Boscotetro"

2 buste "Coboldi & Catacombe"

2 buste "Cavalieri del Trono di Ghiaccio"

2 buste "Viaggio a Un'Goro"

Ovviamente non è finita qua, poiché oltre al dorso e ai 10 pacchetti di carte per Hearthstone otterrete anche dei contenuti unici per i seguenti giochi Blizzard:

Overwatch - Modello leggendario Sombra Cacciatrice di Demoni

- Modello leggendario Sombra Cacciatrice di Demoni Heroes of the Storm - Cavalcatura e spray Grugnaguzzo del Nexus, stendardo e ritratto della BlizzCon 2018

- Cavalcatura e spray Grugnaguzzo del Nexus, stendardo e ritratto della BlizzCon 2018 World of Warcraft - Manto della Guerra dell'Orda e dell'Alleanza, Stendardo di Guerra del Campione di Roccavento e Stendardo di Guerra dell'Eroe di Orgrimmar. In più, a novembre gioca la demo della BlizzCon di WoW: Classic dalla comodità di casa tua.

Vi ricordiamo che, secondo alcune voci di corridoio, durante l'evento potrebbe arrivare l'annuncio di un nuovo Diablo. Pare però che Reign of Terror sia semplicemente un marchio legato al merchandise della serie. Sapevate che, nonostante i rumor, Blizzard non è al lavoro sul cross-play di Diablo III?