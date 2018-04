Hearthstone: l'espansione Boscotetro è ora disponibile

La perfida strega Hagatha ha lanciato una terribile maledizione sulla foresta che circonda la città di Gilneas, corrompendo i boschi e trasformandoli in un luogo infestato da spettri e bizzarre creature, dove avvengono misteriose sparizioni...

La maledizione ha iniziato a infettare la città stessa, e sono state viste strane forme aggirarsi per le nebbiose strade nel cuore della notte. Ma questi abitanti di Gilneas non sono gente normale: sono Worgen, in grado di assumere la forma di feroci, imponenti bestie lupine con una sola alzata di cilindro! Non accetteranno di buon grado la minaccia di una maledizione.

Proprio ora, i determinati cacciatori di mostri di Gilneas si stanno preparando per dare la caccia a Hagatha nei boschi infestati. Armati di 135 nuove carte e unisciti alla caccia nella nuova, spaventosa espansione di Hearthstone: Boscotetro!

L'eco del male

Gli effetti malefici di Boscotetro hanno colpito gli esseri viventi e le magie, che in certi casi produrranno un Eco, creando spettrali duplicati di se stessi. Le carte con la nuova abilità Eco possono essere giocate più volte nello stesso turno, finché hai Mana a sufficienza per farlo.

Nessuna sfumatura di grigio?

Le forze di ordine e caos presto si scontreranno nell'oscuro e corrotto Boscotetro. Riduci il costo del tuo Potere Eroe a 1 Mana aggiungendo Genn Mantogrigio al tuo mazzo, ma attenzione: il prezzo da pagare è la rinuncia a tutte le carte di costo dispari. In alternativa, puoi imbrigliare il potere della maledizione stessa e ottenere un Potere Eroe migliorato creando un mazzo con Baku la Mangialune, ma non sarà facile: Baku non tollera le carte con costo pari.

Da che parte starai?

La maledizione di Boscotetro può pervadere anche i cuori più impavidi, riempiendoli di una rabbia insaziabile. Chi viene colpito da questo vigore innaturale si lancerà verso i nemici a velocità spaventosa. I servitori con la nuova meccanica Assalto possono attaccare i servitori nemici, ma non gli eroi, nello stesso turno in cui vengono giocati.

Caccia ai Mostri

Nell'entusiasmante modalità per giocatore singolo di Boscotetro, Caccia ai Mostri, i più grandi eroi Gilneani devono liberare la foresta dall'oscuro male che la pervade. In modo simile alle Spedizioni di Coboldi & Catacombe, i giocatori dovranno sconfiggere boss e conquistare ricompense per creare un mazzo con cui sopravvivere nelle profondità di Boscotetro. La posta in gioco è alta: se il tuo cacciatore dovesse fallire, dovrai ricominciare la caccia con un nuovo mazzo! La Caccia ai Mostri inizia il 26 aprile alle 19:00!

Se riuscirai a sopravvivere a un'intera Caccia ai Mostri con ognuno dei quattro cacciatori e a sconfiggere Hagatha, potrai aggiungere il dorso delle carte Cacciatore di Mostri alla tua collezione. L'oscuro sentiero si profila davanti a te e porta sempre più in profondità nel labirinto di rami nodosi. Controlla le armi, fatti coraggio ed entra a Boscotetro!