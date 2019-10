Hearthstone: l'evento Incubo nelle Tombe riporta in auge 23 carte storiche

Blizzard Entertainment ha svelato l'evento Incubo nelle Tombe di Hearthstone, che terrà impegnati tutti i giocatori per ben tre settimane a partire dalle 19:00 dell'8 ottobre.

La compagnia di Irvine ci ha presentato l'evento in questo modo: "Le leggende narrano di incredibili pericoli e fantastici tesori che si annidano all'interno del tempio infestato di Uldum. Ovviamente, è bastata la parola "tesoro" per far accorrere Reno e Rafaam, che ora hanno messo gli occhi sui potenti manufatti del tempio". Ogni settimana si svolgerà una differente Rissa, secondo queste modalità:

Settimana 1: Incubo nelle Tombe, parte 1 - Fai squadra con il tuo membro della Legione del M.A.L.E. preferito e addentrati nel tempio infestato, dove troverai i boss più cattivi di Uldum. Fai una corsa contro il tempo per stabilire il record di velocità in una sessione! Ricompense:

Completa una sessione in meno di un'ora e ottieni una busta de La sfida di Rastakhan.

Completa una sessione in meno di 40 minuti per ottenere la carta Comune Misteri Antichi Dorata!

Settimana 2: Incubo nelle Tombe, parte 2 - Il turno del M.A.L.E. è finito, e ora tocca a Reno e alla Lega degli Esploratori gettarsi nella mischia e dimostrare a tutti la propria velocità in questa Rissa. Nuovi nemici e sfide ti aspettano! Ricompense:

Completa una sessione in meno di un'ora per ricevere la carta Comune Berserker del Tempio Dorata.

Completa una sessione in meno di 40 minuti per ottenere la carta Rara Mummia Generosa Dorata.

Settimana 3: La giostra infestata - Preparati a girare! In questa Rissa, dovrai scegliere accuratamente la strategia di posizionamento dei servitori, che ruoteranno costantemente sul tabellone, il tutto controllando i [[Maldestrieri]] del Cavaliere Senza Testa! Ricompense:

Evoca 100 [[Maldestrieri]] per ottenere una busta de L'ascesa delle ombre.

Le buone notizie non terminano qui: per l'occasione, 23 carte relegate al formato Selvaggio torneranno nelle partite Standard, dove rimarranno fino al prossimo grande aggiornamento. Queste carte verranno consegnate gratuitamente a tutti i giocatori e saranno considerate "evento", il che significa che sono copie temporanee e non costituiscono aggiunte permanenti alla collezione (scompariranno al termine dell'evento). Verranno consegnate anche ai giocatori che già le possiedono. Ecco la lista completa:

Druido

Comunione Astrale

Kun il Re Dimenticato

Mago

Libro Chiacchierone

Destafiamme

Paladino

Sfidante Misterioso

Ritorsione

Cacciatore

Pronto al Tiro

Richiamo della Selva

Sciamano

Evoluzione

Cosa dal Profondo

Ladro

Shaku il Collezionista

Pirata Festaiolo

Sacerdote

Bomba Fotonica

Vol'jin

Stregone

Capobanda Imp

Abiura

Guerriero

Varian Wrynn

Combattente Tauren

Generiche

N'zoth

Sylvanas Ventolesto

Ragnaros

Curatore

Thaurissan

