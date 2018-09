Hearthstone Fall Playoff con i MorningStars e Phantom Doctrine in diretta oggi 2 settembre

Per oggi domenica 2 settembre vi proponiamo due differenti trasmissioni dedicate ad Hearthstone e Phantom Doctrine.

Mentre vi scriviamo, è in corso il secondo giorno di sfide degli Hearthstone Fall Play-Off, ospitate dall'eSport Palace di Bergamo. Potete seguire le partite, con il commento in italiano degli streamer e youtuber VkingPlays e Budilicious, sul canale Twitch ufficiale dei Samsung Morning Stars.

Alle ore 17:00 vi aspettiamo invece sul canale Twitch di Everyeye per giocare assieme a Phantom Doctrine per PC, nuovo gioco strategico a turni di CreativeForge Games. Il titolo è ambientato nel cuore della guerra fredda. Ispirato da diverse influenze e dal sottile intrigo dei classici film di spie, il gioco proietta il giocatore in un misterioso mondo di missioni segrete, controspionaggio, cospirazioni e paranoia.

