Hearthstone, la Festa della Luna comincia presto: tutti i dettagli

Hearthstone si prepara a festeggiare il Capodanno Lunare con un nuovo evento, la Festa della Luna, che dal 29 gennaio al 12 febbraio proporrà una nuova Rissa, missioni a tema e ricompense.

Nella nuova Rissa, chiamata Benedizioni Lunari, all'inizio di ogni match vi verrà fornito un mazzo casuale e sarete chiamati a scegliere una classe. Ognuna di esse potrà scegliere anche fra tre Benedizioni, ossia dei potenziamenti vi forniranno un vantaggio aiutandovi nel corso della partita. Dovrete scegliere saggiamente il miglior animale a supporto della vostra strategia: potete consultare la lista completa delle Benedizioni - dal Ratto al Drago, passando per Maiale, Tigre e altri ancora, in calce a questa notizia. Durante l'evento avrete inoltre l'opportunità di completare otto diverse missioni a tema, ognuna delle quali conferirà come ricompensa oro e Polvere Arcana!

Ne approfittiamo per ricordarvi che il 21 gennaio è stato lanciato il primo capitolo gratuito della nuova avventura in single player "Il Risveglio di Galakrond" (la prima dal 2016), un contenuto aggiuntivo dell'espansione Hearthstone: La Discesa dei Draghi. I rimanenti tre capitoli (che in totale comporranno 2 storie) verranno pubblicati a cadenza settimanale e potranno essere acquistati al prezzo di 6,99 euro o 700 oro ciascuno.