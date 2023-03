Hearthstone: il Festival delle Leggende ha finalmente inizio!

Una nuova stagione di Hearthstone sta finalmente per aprirsi, ovviamente con il suo carico di contenuti. Ci si aspetta molto dopo l'espansione invernale che è andata a chiudere l'Anno dell'Idra: Avanzata del Re dei Lich (vi presentammo in esclusiva la carta Alastor Giurasangue).

Chiuso il gelido capitolo dedicato al ritorno di Arthas e del suo stuolo di non morti e sodali sempre pronti a sacrificarsi per la Piaga, è giunto il momento di buttarsi su tematiche più allegre e caciarone.

Tutti a Millepicchi!

Ad Azeroth, più precisamente a Millepicchi,sta radunando i cantanti più in vista e le band più famose per farle esibire nel più grande festival musicale della storia.Dal Rock al Jazz, dall'Hip Hop al Folk, ogni classe potrà godere di carte create appositamente per tirar fuori il massimo da questo particolare setting che, siamo certi, farà la felicità di tutti gli appassionati. E.T.C., infatti, è un acronimo conosciuto dagli amanti della lore di Warcraft (e non solo). Il nome deriva da, unacomposta da dipendenti della Blizzard. Gli alter ego virtuali del gruppo appaiono in World of Warcraft come membri dell'Orda.

La band ha debuttato nel 2003 con la prima canzone, "Power of the Horde", che è stata inserita nei titoli di coda di Warcraft III: The Frozen Throne e Warcraft III: Reforged. Tornando alla nuova espansione di Hearthstone: sono in arrivo 145 carte nuove di zecca, una nuova Parola Chiave (Finale) e una inedita keyword per il Sacerdote: Sovracura. Noi abbiamo potuto saggiarne le novità e parlarne con gli sviluppatori. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Avete preso i biglietti per l'evento del secolo?

Come abbiamo anticipato, la nuova espansione porterà: ogni classe potrà contare su una creatura leggendaria che ne rappresenterà il musicista (o la band) di punta, come pure su di un incantesimo leggendario dedicato alla canzone più famosa dell'artista. Sempre appannaggio di ogni classe è un'arma che potrà godere di una "risonanza": parliamo di effetti bonus e potenziamenti generabili con l'arrivo sul terreno di carte specifiche.Un'altra interessante aggiunta è legata alle cosiddette "". Questo nuovo tipo di incantesimi oscillerà tra due estremi: "" e "" ad ogni ogni turno che la carta passerà nella vostra mano. Insomma, l'intento del team di sviluppo è quello di portarvi a "", per massimizzare l'impatto delle vostre giocate in base all'effetto che volete raggiungere. Interessante notare anche che diverse creature della nuova espansione agiranno meglio come "". Ciò significa che potranno godere di particolari effetti potenziati nel caso in cui non ve ne siano delle altre sulla vostra porzione della board di gioco.

Intervista con gli sviluppatori

Riguardo alla keyword inedita. Sembra essere una buona aggiunta per i nuovi giocatori, almeno in termini di libertà di gestione del turno. Questa attenzione fa sempre parte del processo creativo dietro alle parole chiave o alle espansioni? Insomma, che siano bilanciate tanto per nuovi giocatori quanto per i veterani?

Leo Robles Gonzalez: Sì, certo, è qualcosa che noi cerchiamo sempre di tenere a mente, quando sviluppiamo nuovi contenuti. Pensiamo prima di tutto a rendere queste novità il più possibile "approcciabili" per i nuovi giocatori, ma al contempo vogliamo che permettano loro di approfondire ancor di più le dinamiche di gioco e sperimentare.

Everyeye.it: Perché il Sacerdote sarà l'unica classe ad avere una nuova keyword?

Leo Robles Gonzalez: Sì, il Sacerdote avrà una nuova keyword chiamata "Sovracura". Siamo estremamente curiosi di vedere come la accoglieranno i giocatori. Da tempo abbiamo iniziato a raccogliere feedback dalla community e dalle stesse discussioni interne al team; volevamo dare al Sacerdote l'opportunità di offrire nuovi approcci, conferire a voi modi differenti per poterlo giocare. Volevamo esplorare, inoltre, le potenzialità nascoste di questa affascinante classe e, soprattutto, evidenziare ancora di più la sua identità e personalità.

Everyeye.it: Da dove è scaturito il tema dell'espansione e, soprattutto, quanto lavoro avete sostenuto per adattarlo al background dell'Azeroth in versione Hearthstone?

Leo Robles Gonzalez: Il tema dell'espansione è scaturito da una mia proposta. In realtà, come spesso accade, diverse idee vengono gettate nel calderone e poi pian piano scremiamo, scegliendo quelle più interessanti e soprattutto più adattabili a Hearthstone. Questa volta abbiamo deciso di scegliere la musica come colonna portante dell'espansione perché è un tema che accomuna tutti. Inoltre la musica è universale e sempre divertente. Questo ci ha dato l'opportunità di calare l'idea nella lore di Hearthstone e di Warcraft e di creare una storia su un contest musicale; un grande festival in cui si esibiscono i musicisti provenienti da tutta Azeroth.

Alicia Cornelia: Ci siamo divertiti a sviluppare questa espansione; abbiamo davvero potuto sbizzarrirci nella creazione della tematica, della personalizzazione cosmetica dei musicisti, dei personaggi e dello stesso background narrativo di questo festival. Abbiamo potuto immaginare la tipologia di musica delle band coinvolte nel concerto, concepire il loro stile, tratteggiare le loro personalità, persino le tracce musicali.

Everyeye.it: Con le nuove carte e soprattutto le nuove leggendarie vi aspettate un meta shifting importante?

Leo Robles Gonzalez: Si, certamente. Alla fine stiamo parlando della prima espansione del nuovo anno e ovviamente abbiamo un'intera rotazione dei set. Se ci pensate, ora avremo tutti e tre i set dell'Anno del Grifone che passeranno a Selvaggio, in aggiunta a tre set inediti e chiaramente a un Core set rinnovato. In termini di archetipi o classi più interessanti da giocare, nel mio personale gusto c'è il Warlock. Diciamo che potrebbe rivlearsi molto interessante da utilizzare nel prossimo futuro...

Everyeye.it: Data la tematica musicale, Blizzard ha pensato di collaborare con famosi artisti come già hanno fatto altri? C'è un artista con cui vi piacerebbe lavorare?

Alicia Cornelia: Blizzard non è nuova alle collaborazioni con personaggi o brand famosi, basti vedere anche il recente crossover tra Overwatch 2 e One Punch Man. Inoltre già in passato è accaduto di lavorare con grandi artisti e di sicuro la tematica musicale sarebbe stato un ottimo punto di partenza e ne abbiamo parlato, internamente. Al momento, però, non abbiamo alcun aggiornamento in merito alla cosa. Di sicuro ci piacerebbe coinvolgere Pink.

Leo Robles Gonzalez: Io sono un grandissimo fan della musica elettronica. Quindi ogni artista di musica elettronica.

Everyeye.it: Le Signature cards (in italiano: Carte Pregiate) saranno in questo set?

Alicia Cornelia: Si, e ci saranno novità su questo fronte. Volevamo davvero mettere in evidenza l'arte delle carte, dare l'opportunità ai giocatori di poter godere della propria collezione, mettendola in mostra. Non solo: gli utenti non dovranno aver timore di perdere qualità nell'esperienza di gioco o nel visual del match a causa di design diversi dal solito. Abbiamo fatto un enorme lavoro per poter portare tutto ai massimi livelli qualitativi possibili.

Leo Robles Gonzalez: Alcuni dei pezzi Signature che abbiamo, e non esagero, sono tra i più belli e interessanti della storia di Hearthstone. Ne siamo incredibilmente orgogliosi.

Concentriamoci quindi sulla nuova keyword: Finale. Le carte con la parola chiave otterranno bonus speciali se riuscirete a giocarle sfruttando tutto il mana rimanente. Pianificate attentamente i vostri turni per fare in modo che proprio quei pochi cristalli di mana rimasti in saccoccia possano attivare i benefici di queste carte. Il Festival delle Leggende, curiosamente, introdurrà anche una ulteriore keyword, dedicata però a un'unica classe e conosciuta come Sovracura. Questa entrerà ufficialmente nella disponibilità del Sacerdote, tanto nelle nuove carte dedicate all'espansione quanto in quelle del Core Set. Tra l'altro, piccola curiosità, le creature con tale keyword in descrizione attiveranno un effetto speciale quando verranno curate oltre la loro salute massima.