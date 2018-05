Hearthstone: finalmente live le modifiche a Ciciazampa, basteranno?

Qualche giorno fa vi avevamo anticipato che il team di sviluppo aveva preso atto delle lamentele dei giocatori riguardo a Ciciazampa, la carta più sbilanciata dell'intera espansione Boscotetro e stava già pensando a un ritocco.

Persino l'ormai ex game director Ben Brode aveva ammesso che Ciciazampa, era "la carta più complicata che abbiamo mai realizzato".

Per chi non lo conoscesse, Ciciazampa è un servitore leggendario dello Sciamano, il cui effetto è davvero troppo potente: ripropone tutti i gridi di battaglia giocati nel corso della partita. I cambiamenti alla descrizione della carta sono finalmente arrivati e rispettano il blue post pubblicato all'epoca. Secondo il blue post, infatti, l'update avrebbe dovuto “raddoppiare la velocità di animazione del Grido di Battaglia di Ciciazampa, così che non pesi troppo sul ritmo della partita. Inoltre, la quantità di Gridi di Battaglia riproducibili dal Ciciazampa deve esser limitata a 20”.

Ebbene, l'ultima patch andata live riporta esattamente le intenzioni del team.

Ecco le modifiche principali:

- Raddoppiata la velocità dell'animazione del Grido di Battaglia del Ciciazampa;

- Il Ciciazampa ora riproduce un massimo di 20 Gridi di Battaglia;

- Raddoppiata la velocità dell'animazione del Grido di Battaglia del Succhiavita.

Inoltre, in Arena:

- Aggiornata la frequenza di comparsa delle carte per migliorare il bilanciamento tra le classi in termini di percentuali di vittoria. Per esempio, il Paladino aveva una percentuale di vittorie maggiore rispetto alla media, e ora dovrebbe riavvicinarsi.

Risoluzione degli altri problemi: corretta la grafica della carta Assimilazione dell'Anima nella Caccia ai Mostri. [Android] Aggiornare Hearthstone attraverso il client non attiva più un avvertimento relativo all'installazione delle app di autori sconosciuti.