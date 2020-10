Hearthstone: Follia alla Fiera di Lunacupa, annunciata la nuova espansione

Blizzard Entertainment ha appena annunciato Follia alla Fiera di Lunacupa, nuova espansione di Hearthstone che aggiungerà nuove carte, un'abilità, una nuova modalità e una riprogettazione del sistema di progressione e ricompense.

"Tutti sono i benvenuti alla Fiera di Lunacupa, l'unica e sola fiera itinerante di Azeroth! Ammira le sue meraviglie sovrannaturali, esibizioni spettacolari e bestie esotiche! Assaggia i deliziosi assortimenti di dolci e le saporite specialità provenienti da tutto il mondo, scopri tantissimi tesori rari al nostro incantevole mercato notturno o fatti predire il futuro sotto l'occhio vigile arancione dell'iconico ingresso di Lunacupa! Ignora quelle orrende dicerie su noi poveri fieraioli! Molti ospiti, sopraffatti dalla gioia e dall'emozione, potrebbero riferire di aver visto delle cose insolite e bizzarre. Non dar loro ascolto! Ignora i sussurri! Vieni a divertirti e rimani qui con noi... per sempre".

Follia alla Fiera di Lunacupa verrà pubblicata in tutto il mondo il 17 novembre, e offrirà ben 135 nuove carte collezionabili. Il calendario completo della presentazione delle carte è disponibile a questo indirizzo. La nuova espansione segna il ritorno degli Dei Antichi - C'thun, N'zoth, Yogg-Saron, e Y'shaarj - ognuno di essi al comando di un diverso archetipo di mazzo e con un potente Grido di Battaglia capace di ribaltare le sorti di una partita. Yogg-Saron, Maestro del Fato, potrà ad esempio usare un Grido di Battaglia che permette di girare la Ruota di Lunacupa a coloro che hanno lanciato 10 Magie durante la partita. I giocatori potranno inoltre manipolare il potere dei manufatti degli Dei Antichi: quattro antiche Magie con bizzarri effetti in grado di ribaltare le sorti di una partita richiamando il funzionamento originale delle abilità degli Dei Antichi.

In aggiunta a tutto ciò, Follia alla Fiera di Lunacupa introduce anche:

La nuova abilità Corruzione : le carte con Corruzione si potenziano nella tua mano dopo che hai giocato una carta con un costo in Mana più alto. Pianifica bene le tue mosse e potenzia le carte con Corruzione prima di giocarle per avere la vittoria in pugno;

: le carte con Corruzione si potenziano nella tua mano dopo che hai giocato una carta con un costo in Mana più alto. Pianifica bene le tue mosse e potenzia le carte con Corruzione prima di giocarle per avere la vittoria in pugno; La nuova modalità di gioco Duelli : questa modalità unisce il divertimento delle Spedizioni con il brivido della competizione. Nei Duelli sceglierai un eroe, un Potere Eroe, un Tesoro Distintivo e creerai un mazzo iniziale di 15 carte prese dalla tua collezione, prima di affrontare una serie di avversari in carne e ossa. Tra uno scontro e l'altro potrai far salire di livello il tuo mazzo aggiungendo servitori. L'accesso anticipato ai Duelli è offerto a coloro che pre-acquistano Follia alla Fiera di Lunacupa;

: questa modalità unisce il divertimento delle Spedizioni con il brivido della competizione. Nei Duelli sceglierai un eroe, un Potere Eroe, un Tesoro Distintivo e creerai un mazzo iniziale di 15 carte prese dalla tua collezione, prima di affrontare una serie di avversari in carne e ossa. Tra uno scontro e l'altro potrai far salire di livello il tuo mazzo aggiungendo servitori. L'accesso anticipato ai Duelli è offerto a coloro che pre-acquistano Follia alla Fiera di Lunacupa; Riprogettazione del sistema di progressione e ricompense: prevede l'aggiunta di un sistema di Imprese che tiene traccia dei successi nel gioco, un Percorso Ricompense con tutti i premi ottenibili al di fuori dei formati Standard e Selvaggio, una riprogettazione delle missioni con incarichi giornalieri e settimanali e una pagina Profilo aggiornata con le informazioni del giocatore, i gradi e le statistiche.

Il preacquisto di Follia alla Fiera di Lunacupa sarà disponibile a partire dalle ore 19:00 di oggi 22 ottobre, in concomitanza con la pubblicazione della patch 18.6:

Il Mega Pacchetto Follia alla Fiera di Lunacupa include l'accesso anticipato ai Duelli, 80 buste di Follia alla Fiera di Lunacupa, 5 buste Dorate di Follia alla Fiera di Lunacupa, 1 carta Leggendaria Dorata casuale di Follia alla Fiera di Lunacupa, l'eroe Stregone N'zoth, il dorso delle carte N'zoth e gli Extra della Battaglia;

include l'accesso anticipato ai Duelli, 80 buste di Follia alla Fiera di Lunacupa, 5 buste Dorate di Follia alla Fiera di Lunacupa, 1 carta Leggendaria Dorata casuale di Follia alla Fiera di Lunacupa, l'eroe Stregone N'zoth, il dorso delle carte N'zoth e gli Extra della Battaglia; Il Pacchetto Follia alla Fiera di Lunacupa include l'accesso anticipato ai Duelli, 45 buste di Follia alla Fiera di Lunacupa, 1 carta Leggendaria casuale di Follia alla Fiera di Lunacupa e il dorso delle carte N'zoth.

Accedendo a Hearthstone dopo la pubblicazione della patch 18.6 otterrete in regalo il servitore Dorato Leggendario Silas Lunacupa, il fondatore della Fiera e il suo intrattenitore di punta. Il suo Grido di Battaglia è: "Scegli una direzione in cui far ruotare TUTTI i servitori".