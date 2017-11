Hearthstone: Furba è la Volpe, il racconto breve di Coboldi & Catacombe

L'atmosfera alla Locanda si sta facendo incandescente in vista dell'arrivo di, l'espansione che chiuderà in bellezza l'Anno del Mammut per il card game targato Blizzard.

Tra qualche giorno – il 20 novembre, per la precisione – inizierà il carosello di annunci relativi alle 135 nuove carte che troveremo nella nuova espansione. Per ingannare l'attesa, sul sito ufficiale di Hearthstone il colosso di Irvine ha pubblicato un breve racconto suddiviso in più parti dedicato a Coboldi e Catacombe. La prima parte è già disponibile e vi invitiamo a leggerla tutta d'un fiato.

La narrazione di incredibili avventure e pericoli letali, di eroi e cattivi, trappole insidiose, mostri orribili e, naturalmente, tesori oltre ogni immaginazione, è affidata al Bardo: un cantastorie che, con voce tonante udibile in ogni angolo della Locanda, riesce ad attirare l'attenzione degli avventori.

In particolare, il bardo canta la leggenda del furbo Marin La Volpe: rinnegato, ladro, tombarolo…ed eroe, svelato nel corso della BlizzCon 2017 e personaggio che campeggia nella leggendaria data gratuitamente ai giocatori. Se non lo aveste ancora fatto, vi ricordiamo che basta effettuare l'accesso in game per ricevere la carta.

Come in tutti i racconti che si rispettano, anche la vicenda di Marin la Volpe si interrompe sul più bello lasciandoci col fiato sospeso. Il Bardo, con la gola riarsa per il troppo parlare, alla fine ci chiede di pazientare e di attendere la seconda parte della storia.