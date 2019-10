Hearthstone: un giocatore di Hong Kong porta la protesta nello streaming dei Grandmasters

La protesta che sta infuriando a Hong Kong trascende le piazze della metropoli asiatica per approdare in streaming. Durante l'ultimo fine settimana della stagione regolare degli Hearthstone Grandmasters, secondo quanto riporta il portale Inven Global, un giocatore in live ha espresso solidarietà alla protesta dei propri concittadini.

Dopo aver terminato il match, il giocatore Ng "Blitzchung" Wai Chung è apparso nello streaming ufficiale di Hearthstone Taiwan per la consueta intervista post-partita con i caster. Il ragazzo, però, si è presentato indossando una mascherina, simbolo della protesta che in questi giorni sta assumendo contorni sempre più violenti. Dopo aver sollevato il boccaglio, Bliztchung ha gridato, in cinese: "Liberate Hong Kong!".

I caster, non volendo aver nulla a che vedere (e non volendo essere associati) con quanto sostenuto dal giocatore, si nascondono dietro ai monitor. La produzione e gli stessi caster hanno quindi tagliato corto, interrompendo la trasmissione quasi immediatamente. Il materiale scottante relativo a quella partita è stato rapidamente rimosso dal Web ed è praticamente impossibile trovarlo.

La situazione a Hong Kong è sempre più tragica: le notizie, in Occidente, arrivano sempre più frammentate e distorte, soprattutto a causa della forte controllo sull'informazione esercitata dai due governi coinvolti. L'aeroporto, le stazioni della metro, strade e piazze sono prese d'assalto e si intensificano gli episodi di violenza da parte di polizia e facinorosi.

Il giocatore, probabilmente toccato dalla situazione e incurante dalle conseguenze che questo potrebbe avere sulla sua vita personale e professionale, ha sfruttato un palcoscenico immediato e privo da censura come lo streaming su Twitch per esprimere la sua posizione in merito e attirare l'attenzione internazionale sulla situazione.