Hearthstone: giocatore squalificato dai Winter Championship per cheating

Un giocatore canadese di Hearthstone è stato squalificato dagli HCT Winter Championship con l'accusa di avere barato. Ancora i Pittsburgh Knights nella bufera.

Se ricordate, sempre la stessa organizzazione nei giorni scorsi è finita al centro di uno scandalo cheating che ha coinvolto la squadra di PUBG. Ora è il turno di un giocatore di Hearthstone: Jacob “Apxvoid” Coen.

Il ragazzo è stato ufficialmente squalificato dagli Hearthstone Winter Championship per la violazione del regolamento. La norma violata riporta la dicitura generale di "stream sniping”. La norma, inserita nel regolamento ufficiale è di questo tenore: "Stream sniping, o qualsiasi tentativo da parte di un giocatore di guardare la propria partita o ottenere – o fornire – informazioni a un'altra persona che guarda la partita".

Blizzard non ha fornito ulteriori dettagli sul caso. Ieri sera, tuttavia, Apxvoid ha pubblicato una lunga spiegazione sull'accaduto. Secondo la versione data dal giocatore, quest'ultimo sarebbe stato selezionato assieme a un concorrente – poi sedutosi accanto a lui – per giocare una partita.

Per riassumere: nell'attesa, il giocatore poi incriminato avrebbe sofferto di uno stato di ansia che l'avrebbe portato – più per una rassicurazione personale – a digitare sovrappensiero sulla query in game la propria strategia, solo per avere qualcosa di scritto di rassicurante.

Prosegue il ragazzo: “...entrambi dovevamo attendere alcuni minuti nella schermata di selezione del mazzo prima che ci venisse detto da un amministratore di iniziare la partita. Quindi, man mano che i minuti passavano, stavo diventando sempre più nervoso pensando al matchup finché, alla fine, senza pensarci troppo ho digitato nella casella del messaggio admin hct (senza premere invio) qualcosa del tipo: "giocherò con un hard fatigue nel matchup con il warrior. Speravo che la persona seduta accanto a me vedesse questo messaggio sul mio schermo e mi desse un cenno o qualcosa per alleviare un po' la mia ansia.”

La domanda digitata, di per sé, costituiva già una violazione del regolamento ma non è stata rilevata fino a quando proprio Coen non ha inviato un messaggio all'amministratore alla fine della prima partita, per confermare la sua scelta del mazzo per la successiva. Premendo due volte il tasto Invio per errore la sua domand,a rimasta evidentemente salvata nella chat, è stata trasmessa all'amministratore. Ed è in questo momento che è partita l'indagine che ha condotto alla squalifica.

Al di là della squalifica dall'HCT Hearthstone Winter Championship, non si sa ancora se il ragazzo dovrà subire ulteriori sanzioni a seguito della violazione del regolamento.

Come accennato nella sua dichiarazione, tuttavia, sembra comunque che il suo rapporto con il team di Pittsburgh Knights sia giunto alla conclusione.

Il ragazzo ha dichiarato: “...è stata una delle peggiori giornate che abbia mai avuto perché non mi sono mai sentito più deluso, imbarazzato e arrabbiato con me stesso prima d'ora. Non so davvero cosa fare. Una parte di me vuole continuare a provare a competere, a fare stream di HS e riscattarmi. L'altra parte di me vuole solo scappare da Hearthstone e non guardare mai più indietro, visto che l'ultima cosa che voglio è quella di esser ricordato come un imbroglione”.