Hearthstone: grossi cambiamenti in vista della stagione classificata di febbraio

Blizzard Entertainment ha annunciato che verranno introdotto alcuni importanti cambiamenti alla modalità Classificata di Hearthstone, che entreranno in vigore con l'inizio della Stagione di febbraio.

Sulla base del feedback ricevuto dai giocatori, la compagnia di Irvine ha deciso di modificare il numero di stelle necessario per ottenere un grado superiore. Attualmente ne servono cinque per aumentare il proprio grado, da febbraio le cose cambieranno come indicato a seguire:

Dal Grado 50 al Grado 16 - 3 stelle per grado

Dal Grado 15 al Grado 11 - 4 stelle per grado

Dal Grado 10 al Grado 1 - 5 stelle per grado

Secondo Blizzard, questa modifica renderà la scalata nella modalità Classificata più rapida ai gradi più bassi, preservando allo stesso tempo il valore competitivo a quelli più alti. Tutti i giocatori, quando comincerà la stagione Classificata di febbraio, verranno comunque posizionati quattro gradi più in basso rispetto al quello più alto raggiunto nella stagione attuale, ma riceveranno delle stelle in eccesso che li metteranno in linea con i nuovi valori del grado al quale verranno assegnati.

Ad esempio, se il vostro grado più alto a gennaio è stato 10 con cinque stelle, all'inizio della stagione di febbraio vi verrà assegnato il grado 14 con quattro stelle. La quinta stella non ci sarà più, ma sarete comunque al livello più alto del grado che vi è stato assegnato.

Prosegue, intanto, l'HCT Winter Championship. I Pittsburgh Knights sono di nuovo finiti nella bufera a causa di Jacob “Apxvoid” Coen, squalificato con l'accusa di aver barato.