Hearthstone HCT APAC Summer Playoff 2018: la top 4 e tutte le lineup!

Il torneo asiatico di Hearthstone di questi Summer Playoffs 2018 (APAC), si è disputato il 19 e il 20 Maggio in varie location del continente e ha visto ben 71 giocatori sfidarsi per ottenere il maggior numero di punti per la qualificazione. In palio, gli ambiti posti per accedere alla finale dell'HCT Summer Championship di giugno.

La struttura del torneo è rimasta invariata rispetto alle altre regioni e ha visto salire sul podio giocatori di grande calibro da tutto il continente. I migliori quattro, che competeranno nelle attese finali della tappa estiva sono: Glory, BloodTrail, Jinsoo, e Tansoku.



Rispetto alla regione americana, in Asia abbiamo potuto riscontrare una scelta alternativa per quanto riguarda le classi. Il Paladino, rilegato precedentemente in terza posizione, troneggia in questa classifica, seguito dallo Stregone che cala di una posizione. A pari merito invece Druido e Ladro.



I mazzi Prete non costituiscono la scelta principale di molti giocatori e sono superati, nel loro lento declino, dagli archetipi del Mago. Lo Sciamano vede buoni e cattivi matchup ma, sorprendentemente, riesce a dominare bene l'Even Paladin e questo è bastato per tenerlo a galla in questo torneo.



Dopo i nerf di questa settimana, senza dubbio il meta subirà un cambiamento drastico. Di pari passo con la scelta delle classi, cambieranno ovviamente anche gli archetipi scelti per giocare in Classificata.



Anche in questa sessione abbiamo potuto vedere un leggero cambio per quanto riguarda appunto gli archetipi. Si è affermata una linea aggressiva, dominata da un Even Paladin che si pone come unico archetipo Paladino (e che subirà grandi cambiamenti a partire da questa settimana con la modifica alla carta Chiamata alle Armi) seguito da Spiteful Druid e Cube Lock.



Abbiamo vinto anche due nuovi archetipi tentare di dominare la gara senza successo. Stiamo parlando di Secret Hunter e Murloc Mage. Altri, invece, sono scomparsi completamente dalle lineup dei giocatori: Taunt Druid, Murloc Paladin, Zoolock, Token Druid.



Ricordiamo, quindi, che i giocatori sopra elencati vanno ad aggiungersi agli altri 8 finalisti delle altre regioni:



Europa: Turna, Viper, A83650, Bunnyhoppor;



Americhe: Rase, Killinallday, Nalguidan, Dog.



Il prossimo appuntamento sarà con la finale tanto attesa, che vedrà un testa a testa senza precedenti tra i migliori giocatori di Hearthtone del mondo.