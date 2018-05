Hearthstone HCT Europe Summer Playoff: un buon giorno per Turna ed ElMachico

La prima giornata degli Europe Summer Playoff di Hearthstone si è rivelata ricca di sorprese inattese e ha visto sfidarsi alcuni tra i più importanti nomi nella scena competitiva internazionale. Nella foga della competizione, gli azzurri hanno dato prova della loro abilità generalmente con buone prestazioni. Alcuni, addirittura ottime, come Turna ed ElMachico (Exeed). Scacc (sempre Exeed) e Leta (Samsung Morning Stars), invece, pur faticando non hanno mai mollato.

Il “Summer Playoff” è l’ultima tappa della prima stagione del lungo percorso che porterà al campionato del mondo di Hearthstone. I migliori giocatori europei andranno infatti a gareggiare con quelli delle altre due regioni nel “Seasonal Championship”, che deciderà gli spot definitivi del mondiale che si disputerà agli inizi del 2019.



Questo è stato un sabato ricco di emozioni, con ben 73 giocatori ai nastri di partenza, pronti a sfidarsi per entrare nei magnifici quattro che strapperanno l'accesso diretto alla fase finale.



Anzitutto, quali sono stati i mazzi più giocati in questo torneo? Come ben sappiamo abbiamo avuto una grossa presenza di mazzi control come l’onnipresente Cube lock. Da par suo, anche il Dragon Priest ha saputo ritagliarsi molto spazio nelle liste dei partecipanti e, per quanto inaspettato, è sempre riuscito a essere una scelta molto solida e spesso decisiva. Altro mazzo molto giocato è stato il Ramp Druid, in grado di farsi breccia anche tra le forti difese di Gul'Dan. Abbiamo, però, riscontrato una netta differenza in termini di vittorie in percentuale alle partite giocate: primo fra tutti, infatti, si è piazzato l'Hunter con un ottimo 54% seguito a ruota da Druid e Mage.

Per quanto riguarda i nostri portacolori, in occasione del primo round si sono fatti senza dubbio valere, con Turna in grado di passare il turno grazie alla triade Tempo Rogue, Secret Mage e Cube Lock. Anche Leta ha passato indenne la prima fase e, ad accompagnarlo, oltre al Cube troviamo un interessante Ramp Druid e un sorprendente mazzo Prete. ElMachico regna con un 3 a 2 giocando un quanto mai formidabile Even Paladin contro il Miracle Rogue dell’avversario. Scacc purtroppo subisce un duro colpo contro uno sfidante con la sua stessa lista deck.

Il secondo turno non si è dimostrato altrettanto clemente per i nostri sfidanti e, tra gli sconfitti (in modo netto), dobbiamo annoverare Leta ed ElMachico. Turna passa nuovamente il turno con i suoi deck pronti ad assisterlo contro Hypno, mentre Scacc si risolleva efficacemente con un 3 a 0 imperioso contro Yogg con una scelta di mazzi speculare.



Degno di nota, invece, Kolento: sorprendente come al solito ma, sfortunatamente, non sempre assistito dai suoi deck. Orange e Bunnyhoppor concludono in maniera quasi spaventosa i loro match con dei lethal effettuati in pochissimi turni da ambo le parti ma vedendo vittorioso Bunnyhoppor, che si porta via la vittoria in una vera e propria toccata e fuga.



Il terzo turno ci ha portato in dote l'ottima vittoria di ElMachico contro ntR con un ottimo 3 a 1. Leta non è altrettanto fortunato e perde contro Scruffy pe un soffio. Anche Turna e Scacc hanno subìto lo stesso amaro destino, chiudendo con una sconfitta a testa. Anche in queste partite della serie si è comunque visto un dominio del Cube Lock e una decisa supremazia dell'archetipo Tempo Mage che ha messo la parola fine alle partite in cui era presente davvero in pochissimi turni.

Al quarto round, Scacc perde purtroppo contro un agguerrito Bozzzton, il quale ha dominato con il classico e trito Cube Lock, il Murloc Paladin e l'Odd Rogue. Purtroppo, con il suo punteggio il giocatore Exeed si ritrova definitivamente tagliato fuori dal torneo. Anche Turna ha perso in modo sfortunato (2 a 3) contro Riku97.

ElMachico, invece, ha superato anche questo round indenne: un buono 3 a 2. Anche Leta è stato baciato dalla Dea Bendata ed è riuscito a passare con un più che discreto 3 a 1, contro i quasi-impenetrabili mazzi control di Kalas.

Il quinto round, per i nostri azzurri è stato forse il migliore: ElMachico è riuscito a mantenere un ottimo vantaggio sull'avversario, dominando nuovamente con un ottimo 3 a 1 contro il campione Meati e ottenendo una quantità decisiva di punti, proprio al limitare della fase conclusiva del formato svizzero. Leta lo segue a ruota, replicando un 3 a 1 contro Zuhex e i suoi Druido, Prete e Warlock. Turna esegue un turno perfetto con un fantastico tris di round consecutivi. Scacc vince in modo facile, ma tutto ciò non basta per risollevare le sorti del suo percorso. In testa alla leaderboard, abbiamo assistito in questa fase anche ai numerosi tentativi di board clear da parte di A83650. Tentativi vani, che hanno garantito una lenta ma inevitabile vittoria a Faeli.



Al sesto e ultimo round della giornata le sorprese non sono mancate, soprattutto in testa alla classifica generale: Fenomeno (il giocatore greco che fino a questo momento aveva dominato) non è riuscito a mantenere l'imbattibilità, schiantandosi contro il Druid di Faeli. Per quanto riguarda i giocatori nostrani, Turna trova l’ennesima vittoria con un 3:0 contro Anduriel, mentre Leta viene sconfitto stavolta da Viper.



Quindi, la classifica generale all'alba della seconda giornata di Playoff vede in testa Faeli (con sei vittorie su sei); A83650 (con cinque successi) e Fenomeno (sempre a quota cinque vittorie). Gli azzurri non sono messi male e due giocatori possono ancora giocarsela: Turna (dodicesimo con quattro vittorie) ed ElMachico (anche lui con quattro successi). Leta è 37esimo, con tre vittorie, mentre Scacc è più staccato sempre a tre successi.



Ora è arrivato il turno della fase finale. Tra poche ore si giocherà il settimo e ultimo turno in formato svizzero e, successivamente, avranno luogo i 4 decider fondamentali per l'assegnazione dei quattro spot per la fase finale del campionato del mondo.





Come sempre potrete vedere il torneo attraverso il canale Twitch ufficiale di Hearthstone e con il commento in italiano nel canale ufficiale dei Samsung Morning Stars.