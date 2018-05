HCT Summer Playoff: le scelte dei protagonisti del round americano, Spiteful Druid domina

I giocatori che prenderanno parte al round americano dei Summer Playoff hanno reso note le decklist per il weekend. Sembra che i protagonisti abbiano modificato le proprie lineup in base ai risultati del torneo europeo della scorsa settimana.

Sono molti, in effetti, i partecipanti al round americano che hanno cambiato le loro strategie dopo i risultati del torneo europeo.



Oltre ad aver optato per lineup molto più aggressive rispetto ai loro colleghi europei, la scelta del Rogue è calata drasticamente, nonostante la sua popolarità nelle decklist americane (con Quest Rogue e Odd Rogue). Gli archetipi del Rogue sono stati sostituit soprattutto da Spiteful Druid, con ben 48 giocatori che l'hanno inserito in lista.



Lo Stregone rimane sempre al primo posto seguito, appunto, dal Druido e successivamente dal Paladino che, in questo caso va a scalzare dalla classifica il Prete. Purtroppo quest'ultimo non è riuscito a dare il meglio di se in Europa, ma ci si aspetta, che possa rendere molto di più in questo fine settimana data l'alta percentuale di mazzi aggressivi come l'Even Paladin.



Per quanto riguarda invece gli archetipi scelti, notiamo un netto capovolgimento rispetto alle lineup europee. Rispetto alla classifica precedente, che vedeva dominante il Mind Blast Priest ed entrambi i tipi di mazzi Lock, ora troneggia - come già detto - l'archetipo Spiteful Druid, seguito da Even Paladin e Cube Lock.



Come accade in ogni grande torneo non mancano scelte eclettiche e, in questo caso, troviamo Deathsie che ha deciso di affidarsi a un interessante Spiteful Dragon Priest. Scopriremo presto se questa sarà una scelta vincente che gli consentirà di ottenere almeno qualche vittoria.



Come di consueto sarà possibile guardare l'intera due giorni di competizione a partire dal 12 Maggio alle 17:00. Potrete seguire il torneo attraverso il canale ufficiale di Hearthstone oppure con il commento in italiano dei ragazzi del team Morning Stars e spulciare tutte le scelte dei protagonisti a questo link.