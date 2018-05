Hearthstone HCT Playoff round americano: ecco la Top 4!

Sabato e domenica è andato in scena il secondo round dei Summer Playoff di Hearthstone.

Se, la settimana scorsa, abbiamo potuto fare il tifo per i quattro azzurri in gara e gioire per la qualificazione di Turna (Exeed), questo weekend sono scesi in campo i campioni delle americhe per cercare di strappare la tanto agognata qualificazione al Summer Championship.

Divisi in due gruppi, i giocatori che sono riusciti a spuntarla alla fine sono stati: il carioca Rase e il canadese Killinallday (vincitore del ground runner up) per il gruppo A mentre, per quanto riguarda la competizione del gruppo B, sono invece passati Nalguidan e l'unico statunitense, Dog (anche questo vincitore del ground runner up).

Nomi illustri della scena competitiva di Hearthstone sono rimasti incredibilmente fuori dai giochi; quest'anno ne vedremo delle belle, con nuovi protagonisti che si sono affacciati più affamati che mai.

I mazzi utilizzati dai campioni d'oltreoceano? Ovviamente secondo previsioni. L'archetipo Spiteful Druid ha dominato, assieme all'ormai famigerato Cubelock. In seconda battuta, Even Paladin e Quest Rogue hanno chiuso le decklist dei protagonisti. Dog è stato l'unico a proporre una lista eclettica, optando per un Control Lock, Odd Warrior e un Mind Blast Priest (archetipo visto più spesso con mazzi europei).

I giocatori qualificati, come potete vedere, al momento sono otto:

Europa: Turna, Viper, A83650, Bunnyhoppor;

Americhe: Rase, Killinallday, Nalguidan, Dog.

Altrettanti usciranno dai Playoff della regione asiatica-pacifica, il prossimo weekend. Non ci resta che attendere e goderci il torneo con il commento in italiano dei Samsung Morning Stars.