Hearthstone HCT: summer playoff con i Morning Stars in diretta domenica 6 maggio alle 9:00

In occasione dei playoff della Summer Season di Hearthstone HTC in corso di svolgimento alla Samsung Arena di Milano, a partire dalle ore 9:00 di domani 6 maggio ospiteremo sul nostro canale Twitch le attività del team Morning Stars!

I playoff verranno giocati oggi e domani, dalle ore 9:00 alle 23:00. Nella giornata odierna potrete seguirli in diretta sul canale Twitch dei Morning Stars, mentre domani 6 maggio a partire dalle ore 9:00 fino alla sera ospiteremo il team sul canale Twitch di Everyeye. A commentare le partite dei playoff ci saranno VkingPlays, Yawgmoth, Budilicious, Meliador e Alb987 (questi ultimi sono entrambi in forza al team Morning Stars).

Sono ben quattro i giocatori azzurri in gara, ovvero Leta (Samsung Morning Stars) Scacc (Exeed eSports), ElMachico (Exeed eSports) e Turna (Exeed eSports). Meliador, altro componente dei Samsung Morning Stars, non ce l'ha fatta a qualificarsi per un soffio. Per la competizione verrà utilizzato il formato svizzero. I giocatori si affronteranno in sette round, e i migliori otto passeranno ai playoff in formato doppio torneo. I primi due giocatori di ogni gruppo si qualificheranno per il Season Championship. Non si disputeranno semifinali né finali. I match saranno disputati al meglio delle cinque partite con un'esclusione in formato Conquista.