Hearthstone HCT: al via i Summer Playoff di Milano, quattro gli italiani in gara

Come sappiamo per il 2018 Blizzard ha rivoluzionato il formato dell'HCT così da mantenere un modello accessibile e distribuito per gli HCT Playoffs, aumentando il supporto logistico alle sedi in cui si svolgeranno le competizioni.

Per questo, a partire da quest'anno ci saranno meno location per i playoff in ogni regione, ma ognuna verrà organizzata per rispettare i parametri del gioco competitivo.

Milano è una delle cinque location scelte da Blizzard per ospitare i Playoff della Summer Season. Il luogo prescelto non poteva che essere la Samsung Arena, un ambiente che ha già ospitato diversi importanti eventi in passato e che il 5 e 6 maggio radunerà attorno al fuoco della Locanda alcuni tra i migliori giocatori di Hearthstone.

Riguardo al formato, l'HCT 2018 userà il formato svizzero. I giocatori si affronteranno in sette round in questo formato, e i migliori otto passeranno ai playoff in formato doppio torneo. I primi due giocatori di ogni gruppo si qualificheranno per il Season Championship. Non si disputeranno semifinali né finali. I match saranno disputati al meglio delle cinque partite con un'esclusione in formato Conquista. Ogni fase finale si disputerà alla Blizzard Arena in California.

Ben quattro saranno i giocatori azzurri in gara in questi playoff: Scacc (Exeed eSports), Leta (Samsung Morning Stars), ElMachico (Exeed eSports), Turna (Exeed eSports).



Nota di merito a margine, va all'altro componente del team Samsung Morning Stars, Meliador che purtroppo non è riuscito a raggiungere la qualificazione per un soffio.

Non ci resta che fare un in bocca al lupo ai nostri connazionali e ricordarvi che potete seguire l'intera due giorni di Playoff sul canale ufficiale di Twitch di Hearthstone e in italiano sul canale ufficiale di Samsung Morning Stars.