Hearthstone Heroes of Warcraft: al via la stagione classificata di ottobre

La stagione classificata di ottobre 2018 di Hearthstone Heroes of Warcraft è ora disponibile: questo significa che c'è un nuovo dorso delle carte che potrai aggiungere alla tua collezione...

Edwin VanCleef

Carta Leggendaria, capo della Fratellanza dei Defias, beneficiario di una miriade di miracoli, direttore del ritmo di gioco e di certo non facile da far fuori. È in Hearthstone fin dal primo giorno e dimostra che grandi rischi possono portare a grandi risultati. Unisciti alla sua Fratellanza, mettiti una bandana rossa e dimostra a tutti che questa è la tua città: aggiungi il VanDorso alla tua collezione giocando a Hearthstone nel mese di ottobre!

Questo nuovo dorso sostituisce il disegno del retro delle tue carte e mostrerà i risultati che hai raggiunto in Hearthstone. Aggiungi il dorso delle carte VanDorso alla tua collezione vincendo 5 partite a qualsiasi grado in modalità Classificata (formato Standard o Selvaggio). Troverai il dorso VanDorso nel forziere delle ricompense alla fine della stagione classificata di ottobre.

Il forziere delle ricompense per la modalità Classificata viene assegnato in base al grado più alto raggiunto nel corso di una stagione classificata. I forzieri possono contenere dorsi delle carte, Polvere Arcana e carte Dorate, e si ottengono giocando in modalità Classificata (formato Standard o Selvaggio). Otterrai un forziere a stagione in base al grado più alto raggiunto tra i due formati.

Non dimenticare che più avanzerai nella ladder della modalità Classificata, più in vantaggio sarai nella scalata del mese successivo. Dopo la fine della stagione Classificata, quando avrà inizio la nuova stagione verrai retrocesso di quattro gradi rispetto alla posizione raggiunta. Se hai raggiunto il grado Leggenda, verrai riportato al grado 4. Unisciti alla Fratellanza nella stagione classificata di ottobre: Disfida della Fratellanza!