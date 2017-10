Hearthstone: Marin the Fox è la leggendaria esclusiva per la BlizzCon 2017

È stata rivelato il nome della carta leggendaria dorata diin esclusiva per l'edizione 2017 della BlizzCon. Chiunque abbia acquistato - o acquisterà - un biglietto virtuale BlizzCon 2017, riceverànel proprio account.

Blizzard, il dieci ottobre scorso, ha rivelato che una carta dorata leggendaria di Hearthstone avrebbe fatto parte del loot in "regalo" con il biglietto virtuale BlizzCon 2017, ma l'identità della carta è rimasta un mistero. Fino ad oggi.

Anche se le statistiche e le abilità di Marin non sono ancora state rivelate, i fan e i giocatori di Hearthstone sono già abbastanza esaltati per questa aggiunta. Marin the Fox, al di là del palese nome da brigante, sembra proprio avere l'aspetto di un pirata e, per molti fan del card game targato Blizzard, continua a farsi strada la teoria secondo cui la prossima espansione (l'ultima dell'anno del Mammut) potrebbe esser totalmente a tema piratesco, ma in questo momento ci muoviamo solo nel campo della pura speculazione.

A nostro avviso, la teoria ha senso, basta vedere in che modo sono stati organizzati gli Inn-vitational. Si parla di tesori ma, soprattutto, tre delle quattro squadre che si affronteranno al torneo si presentano con nomi e stendardi evidenti che rappresentano le ultime espansioni del titolo: Bassifondi di Meccania, Un'Goro, Cavalieri del Trono di Ghiaccio. L'ultima squadra, i Big Time Bucaneers…beh, hanno un tema piratesco. Affascinante, vero?

Vi ricordiamo che l'acquisto del biglietto virtuale BlizzCon 2017 è l'unico modo per ottenere Marin the Fox come una carta d'oro.