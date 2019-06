Hearthstone Masters Bundle: nuovo eroe Shaman e supporto al prize pool del Masters Tour

Blizzard ha messo a disposizione dei giocatori un bundle esclusivo dalla durata limitata che include il nuovo ritratto eroe dello Sciamano oltre a un bel po' di buste di carte.

Queste ultime provengono dalle ultime due espansioni: Rastakhan, ovvero l'ultima dell'Anno del Corvo, e Ascesa delle Ombre. I giocatori dunque possono acquistare il bundle Masters per 19.99 Euro.

Completato l'acquisto, vi attenderanno dieci pacchetti de L'Ascesa delle Ombre, dieci pacchetti di Rastakhan, oltre al nuovo ritratto eroe dello Sciamano, il Re del Tuono (i vecchi giocatori di World of Warcraft riconosceranno il Re del Tuono dall'espansione Mists of Pandaria) e al card back Tuono Rubato.

Una parte dei proventi del Masters bundle confluirà nel montepremi dei tre eventi del nuovo Hearthstone Masters Tour.

Ciò significa che i giocatori che acquisteranno il Pacchetto Masters andranno a supportare direttamente il programma Hearthstone Masters e l'esport di Hearthstone.

Il pacchetto Masters, come dicevamo, sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato anche se non è specificato per quanto durerà ancora.

Al momento, comunque, tutti i giocatori che effettueranno il login entro il primo luglio riceveranno una nuova carta leggendaria dorata: T4GL18 (minion neutrale, tre Mana 2/3, Magnetismo, Eco, Rantolo di Morte). La carta, però, sarà considerata parte di Operazione Apocalisse e come tale uscirà dalla rotazione assieme a quel set, l'anno prossimo.