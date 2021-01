Hearthstone, il Mini-set Corse di Lunacupa è ora disponibile: 66 nuove carte!

Blizzard Entertainment dà una nuova scossa al meta di Hearthstone stabilito dall'ultima espansione Follia alla Fiera di Lunacupa lanciando il Mini-set Corse di Lunacupa, ora disponibile in tutto il mondo.

"Monta in sella e allacciati le cinture per l'esperienza più pericolosa e ad alto numero di ottani mai vista su Azeroth: le Corse di Lunacupa! Che si tratti di qualcosa che sfreccia come un razzo, corre, galoppa o plana, tutto è consentito alla Fiera dopo che la bacchetta di partenza ha dato il via. L'unica regola è arrivare alla linea del traguardo tutti interi".

Il Mini-set Corse di Lunacupa introduce 4 carte Leggendarie, 1 carta Epica (x2), 14 carte Rare (x2) e 16 carte Comuni (x2), tutte ottenibili dalle buste di Follia alla Fiera di Lunacupa. Per la prima volta in assoluto, l'intero set da 66 carte è inoltre disponibile per l'acquisto dal negozio di gioco al costo di 14,99 € o 2.000 pezzi d'oro. Il Mini-set Corse di Lunacupa include anche 4 servitori Leggendari, 3 dei quali sono corridori Leggendari che richiamano le espansioni dell'Anno della Fenice. Per l'occasione sono anche state reintrodotto vecchie meccaniche, come insidiose Corruzioni, pericoli Dormienti, corridori con Impulso Magico e altre chicche Bi-classe. Potete dare un'occhiata alle carte del set dirigendovi sul sito ufficiale di Hearthstone.