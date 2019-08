Hearthstone: modifiche in arrivo per Chiamata dell'Evocatore, Barnes e altre carte

Blizzard Entertainment ha annunciato che il 27 agosto verranno introdotti in Hearthstone degli importanti cambiamenti ad alcune carte, volti al miglioramento dell'esperienza di ladder. L'intervento si è reso necessario a seguito della pubblicazione de espansione Salvatori di Uldum, che ha fatto emergere nuovi potenti mazzi.

La carta di classe Mago Chiamata dell'Evocatore vedrà un aumento del costo in mana da 3 a 4, così sarà molto più difficile giocarla assieme alla sua copia generata grazie a Magia Gemella in un solo turno. Il costo in mana di Galassia Portatile di Luna, anch'essa appartenente al Mago, passerà da 5 a 7, poiché quando viene giocata all'inizio della partita può sopraffare l'avversario nel caso in cui vengano pescati uno dietro l'altro servitori pensati per le fasi avanzate delle partite.

Il Guerriero vedrà il costo in mana di Dott. Boom il Genio Folle passare da 7 a 9, poiché al momento questa carta viene giocata troppo spesso all'inizio delle partite. Per quanto riguarda Braccia Aggiuntive del Sacerdote, il costo in mano salirà da 2 a 3. Tale classe è divenuta molto popolare dopo Salvatori di Uldum, e con questo cambiamento gli avversari dovrebbero avere maggiori opportunità per contrastarli nelle prime fasi di gioco. Menzioniamo, infine, la carta generica Barnes, il cui costo in mana passerà da 4 a 5, visto che ultimamente si è dimostrato fin troppo potente all'inizio delle partite.

Cosa ne pensate di questi cambiamenti? Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Hearthstone: Salvatori di Uldum.