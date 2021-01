Hearthstone: modifiche per Edwin VanCleef, Tirapugni Dorsofangoso ed Elistra l'Immortale

Bilanciare un gioco come Hearthstone, che anno dopo anno continua a crescere con l'arrivo di nuove espansioni, non è affatto semplice, pertanto Blizzard è costretta ad intervenire spesso e volentieri sulla base dell'evoluzione del meta del gioco. È quello che ha fatto nelle scorse ore con la patch 19.2.1, che ha bilanciato alcune carte.

In Standard, tanto per cominciare, sono stati apportati dei cambiamenti a due carte. Il costo di Edwin VanCleef è stato aumentato da 3 a 4, poiché il suo indice di vittorie è aumentato esponenzialmente in molteplici archetipi di Ladro differenti. Blizzard ha notato un aumento della frequenza di utilizzo nei primi turni delle partite, pertanto ha optato per un depotenziamento in attesa di scoprire come reagirà al flusso delle nuove carte previsto con le prossime espansioni. Inoltre, è stato diminuito l'attacco di Tirapugni Dorsofangoso da 4 a 3 a seguito dell'aumento dell'indice di vittorie dello Sciamano Evoluzione. L'obiettivo del team è quello di "rendere più coerente l'investimento di 5 Mana, impedendo un Corsaro del Terrore gratuito e riducendo i danni totali che il mazzo è in grado di infliggere sfruttando l'Integrità dell'arma" riducendo quindi le "giocate esplosive disponibili per lo Sciamano Evoluzione".

In Battaglia, invece, si segnala un depotenziamento di Elistra L'Immortale, che ha visto il suo attacco scendere da 7 a 4, e la sua difesa diminuire da 7 a 4. Si segnalano, infine, le seguenti risoluzioni di problemi:

Risolto un problema che impediva il corretto funzionamento di Locanda Temporale di Toki con il Premio di Lunacupa Nuova Recluta;

Risolto un problema che impediva a Portale del Sogno di Ysera di offrire un Drago quando la Locanda di Bob era piena grazie al Premio di Lunacupa Nuova Recluta.

Prima i salutarvi, ricordiamo che l'ultima espansione di Hearthstone , è stata pubblicata lo scorso mese di novembre.