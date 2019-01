Hearthstone: modifiche a Sfida di Loa e Arena con l'ultimo aggiornamento

Blizzard Entertainment ha pubblicato un nuovo e importante aggiornamento per Hearthstone che ha applicato alcuni aggiornamenti all'Arena, ha rivoluzionato la Sfida dei Loa e ha posto fine al rimborso in Polvere Arcana iniziato a dicembre 2018.

Per quanto riguarda l'Arena, è stata modificata la frequenza di comparsa di tutte le tipologie di carte per fare in modo che la probabilità di vittoria di tutte le classi rimanga il più vicina possibile all'obiettivo del team, ovvero il 50%.

La qualità media delle carte da scegliere in Arena per Cacciatore, Ladro e Guerriero è stata ridotta.

La qualità media delle carte da scegliere in Arena per Druido, Mago, Paladino, Sacerdote, Sciamano e Stregone è stata aumentata.

Nella Sfida di Loa è stata aumentata la probabilità di comparsa delle carte che hanno ottime sinergie con il Santuario ed è stata ridotta la potenza dei mazzi dei boss, in modo che le Sfide si svolgano in maniera un po' più regolare. A tal proposito, gli sviluppatori hanno raccolto numerosi dati sui boss che hanno sconfitto il maggior numero di giocatori e li hanno usati per identificare i principali destinatari di questo cambiamento. D'ora in avanti, inoltre, dopo una sconfitta potrete scegliere nuovamente il Santuario dove avete appena perso. Tra le possibilità troverete anche il Santuario che il boss ha usato per battervi nell'ultima Sfida. Infine, segnaliamo che questo aggiornamento ha posto fine al rimborso in Polvere Arcana introdotto con l'aggiornamento di dicembre 2018.

In questi giorni, intanto, è stato svelato il calendario dell'HCT Championship 2019.