Hearthstone: non ci sono piani per la realizzazione di un porting per Nintendo Switch

Voci riguardanti il possibile arrivo disusi rincorrono già da diverso tempo. Dopotutto, la console ibrida della casa di Kyoto è particolarmente adatta a questa tipologia di gioco.

Un annuncio ufficiale non è tuttavia mai arrivato, e a giudicare da quanto appreso recentemente, difficilmente verrà effettuato in futuro. In un'intervista concessa a PowerUp Gaming, il game designer Dean Ayala è stato piuttosto chiaro al riguardo: "Non ci sono piani per portare Hearthstone su Nintendo Switch". Non è escluso che Blizzard Entertainment possa cambiare idea in futuro, ma almeno per il momento le possibilità paiono decisamente remote.

Vi ricordiamo che Heathstone è disponibile su PC (via Battle.net), e dispositivi iOS/Android. L'ultima espansione, Coboldi & Catacombe, è stata pubblicata poco prima di Natale.