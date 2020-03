Hearthstone: una nuova classe è in arrivo con l'espansione Ashes of Outlands

Hearthstone sta per ricevere una nuova classe, il Cacciatore di Demoni. Si tratta di una notizia importante, poiché è la prima volta che succede da quando il gioco di carte collezionabili è stato lanciato nell'ormai lontano 2014.

La notizia è stata riportata da Polygon, probabilmente in anticipo sui tempi. La nota testata ha infatti già rimosso l'articolo, ma i dettagli sono tranquillamente reperibili sulla pagina salvata in archivio. Stando a quanto riportato, Illidan Stormrage, il Cacciatore di Demoni, debutterà il prossimo 7 aprile nell'ambito della nuova espansione Ashes of Outlands. Il nuovo arrivato sarà introdotto da una campagna della storia gratuita che prenderà il via il 2 aprile, al quale ne seguirà un'altra in una patch successiva al lancio. Quella del Cacciatore di Demoni è descritta come una classe brutale, assistita in battaglia da demoni di grandi dimensioni, e studiata per adattarsi a differenti stili di gioco e molteplici strategie. Il suo potere principale si chiama Demon Claws, un'abilità da 1 Mana che garantisce 1 Attacco.

Le novità dell'espansione Ashes of Outlands, a quanto pare, non si fermeranno qui, poiché sono previsti degli importanti bilanciamenti per il Prete e l'aggiunta di nuovi minion Prime per ogni classe ad eccezione del Cacciatore di Demoni. Ognuna di queste creature leggendarie avrà a disposizione due forme.

Il primo passo verso la pubblicazione di Ashes of Outlands comincerà domani 17 marzo, quando Blizzard metterà a disposizione una carta gratuita per tutti i giocatori che effettueranno il log-in: stiamo parlando della carta leggendaria Kael'thas Sunstrider: quando è sul campo di battaglia, il terzo incantesimo di ogni turno è gratuito. Restiamo in attesa dell'annuncio ufficiale di Blizzard Entertainment.