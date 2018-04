Hearthstone: la nuova espansione Boscotetro arriva il 12 aprile

Dopo aver annunciato la data di lancio di World of Warcraft Battle for Azeroth, Blizzard ha confermato che Hearthstone: Boscotetro sarà disponibile dalla prossima settimana e più precisamente dal 12 aprile.

La città di Gilneas viveva una pace instabile con l'antica foresta che incombe oltre le mura della città. Nonostante il bosco fosse cupo e minaccioso, gli abitanti di Gilneas non sono gente ordinaria, e non avevano timore a esplorarlo e cacciare al suo interno. Questo accadeva prima che l'oscurità avanzasse dal cuore del bosco... prima che la strega Hagatha lanciasse la sua maledizione!

Ora le tenebre ammantano i sentieri tortuosi, e rami nodosi si protendono affamati verso i viandanti. Viaggiatori terrorizzati narrano di ombre informi che balenano attraverso una foschia irreale. Nel cuore della notte, figure inquietanti si addentrano fin nel cuore della città, vagando per stretti vicoli e strade coperte dalla nebbia. Gli incauti viaggiatori che osano avventurarsi oltre le mura della città dopo il calare del buio scompaiono fra la vegetazione, senza fare ritorno. Nessuno può avventurarsi a Boscotetro!

A partire dal 12 aprile, unisciti ai più coraggiosi cacciatori di mostri della città e avventurati nella foresta sulle tracce di Hagatha la Strega nella nuova espansione di Hearthstone: Boscotetro! Per un tempo limitato dopo l'uscita di Boscotetro, accedi per ottenere gratuitamente tre buste e una carta Leggendaria di classe casuale, tutte della nuova espansione!

Il tempo per preacquistare Boscotetro prima dell'uscita sta per scadere. Affrettati per ottenere un pacchetto speciale di 50 buste di carte. Riceverai anche il dorso Tetro Bosco e 20 buste di carte di Boscotetro bonus! Riceverai il dorso Tetro Bosco e le buste non appena l'acquisto andrà a buon fine, ma potrai aprire le buste solo quando l'espansione sarà pubblicata nella tua regione.