Hearthstone: la nuova espansione potrebbe arrivare il 7 dicembre?

L'annuncio di un torneo di Hearthstone potrebbe aver inavvertitamente rivelato la data di uscita per la prossima espansione Coboldi & Catacombe. L'annuncio ufficiale per il Sydney Inn-vitational suggerisce che l'espansione Coboldi & Catacombe potrebbe arrivare prima dell'inizio dello stesso, ovvero il 9 dicembre.

Il post, sul sito ufficiale di Hearthstone, nel descrivere il formato, sottolinea espressamente una cosa: "all new expansion cards will be allowed".

Questa notizia andrebbe a braccetto con le speculazioni che, sulla piattaforma Reddit, in questi giorni si stanno sprecando. Secondo i post "complottisti", il rilascio di ogni nuova espansione di Hearthstone avverrebbe di solito di giovedì, in media 34 giorni dopo l'annuncio di una nuova espansione.

Per Coboldi & Catacombe, la fine del conto alla rovescia sarebbe puntata il 7 dicembre. Un giovedì, appunto.

Il 20 novembre, invece, inizierà il carosello di presentazione delle nuove carte, il che significa che esse verranno presentate esattamente due settimane prima dell'uscita ufficiale. Più o meno lo stesso periodo di tempo intercorso tra il reveal e l'uscita dell precedenti espansioni.

L'Inn-vitational di Sydney è il secondo evento del medesimo formato che si svolge dopo l'edizione inaugurale tenutasi alla BlizzCon lo scorso weekend.

Se l'espansione uscirà intorno al 7 dicembre, potrebbe causare anche alcuni problemi con un altro torneo: il Gold Club World Championship i cui playoff sono in programma fino al 10 dicembre in Cina, ma i giocatori dovranno ovviamente utilizzare deck con carte pre-espansione.

Staremo a vedere se le indiscrezioni potranno essere considerate attendibili.