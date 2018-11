Hearthstone: nuova struttura esport per il 2019, tutte le novità

La stagione competitiva del 2018 di Hearthstone sta per volgere al termine e Blizzard ha finalmente pubblicato i dettagli di una struttura esport rivisitata per il 2019, che assegnerà più di quattro milioni di Dollari di montepremi.

Il gioco di carte digitali si sposterà, dall'anno prossimo, su un sistema competitivo stratificato su tre livelli. Il primo livello consisterà in eventi di qualificazione “open”, la maggior parte dei quali sarà giocato online. Guadagnare il biglietto di qualificazione garantirà al vincitore l'entrata in uno dei tre tornei su invito.

Ogni Invitational avrà un montepremi di $ 250.000. Blizzard ha inoltre confermato che saranno previsti diversi Invitational in tutto il mondo sino al 2020 e oltre. Il livello più alto della competizione Hearthstone verrà chiamato "competizione premiere (o esclusiva)".

In questa nuova struttura, Hearthstone si sposterà dal sistema attuale in favore di un formato di round robin online suddiviso in regionali. I dettagli sulla struttura di queste competizioni e su come i giocatori possono qualificarsi per la loro divisione verranno pubblicati solo in seguito. Le competizioni esclusive inizieranno dopo l'HCT World Championship, terminando con un evento finale a fine dell'anno prossimo.

I giocatori che partecipano a questa competizione riceveranno dei bonus in base alle loro prestazioni, oltre al passaggio automatico agli eventi globali dal vivo del livello precedente. Blizzard rivedrà anche il suo sistema di punti Hearthstone Masters. Nel 2018, i giocatori hanno guadagnato punti partecipando agli eventi, con premi per coloro che hanno raggiunto determinate soglie come i bonus per partecipare a determinati eventi e l'accesso a tornei esclusivi.

Con questo sistema, i giocatori devono essere in grado di accumulare punti lungo più stagioni competitive. A causa della significativa ristrutturazione del sistema competitivo di Hearthstone, Blizzard ha garantito un periodo di transizione fino a marzo 2019 affinché i giocatori continuino a perseguire i i traguardi con la vecchia struttura, i quali verranno poi integrati nel nuovo formato. Infine, il nuovo sistema presenterà anche una nuova modalità di gioco, eliminando il formato Conquest usato durante l'Hearthstone Championship Tour.