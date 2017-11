Hearthstone: le nuove carte dello Sciamano ci riempiono di Totem

Tre nuove carte, due servitori e una magia, si uniscono alla classeper. Questa volta potremo riempire la board di Totem. Queste tre carte, tra loro sembrano possedere una grande sinergia e un deck Shaman, per la prossima espansione, non ce lo leva nessuno.

La prima carta, Eremita Coboldo, è una carta abbastanza semplice che può adattarsi bene all'archetipo Zoo Shaman. È un 1/1 da due mana che consente di scegliere uno dei quattro totem di base dello Sciamano per evocarlo sul campo di battaglia. Questa carta può prendere il posto del potere eroe già al secondo turno e permette addirittura di scegliere quale totem generare.

La carta Talismani Primordiali è una magia che dà ai servitori un Rantolo di Morte che genererà un totem base casuale. Per tre mana questa carta ha un costo decisamente ragionevole e in certi mazzi costruiti potrebbe riuscire a mettere in campo buone sinergie di totem.

Invocatempeste Coboldo, invece, è una creatura epica 5/5 da cinque mana con un interessante Grido di Battaglia. Se un giocatore ha tutti e quattro i totem di base sulla board, questo servitore richiamerà il leggendario Sciamano Al 'Akir il Signore del Vento. Nota che devi avere ciascuno dei quattro totem di base, non quattro totem casuali.

Le due carte del Warlock, ovvero Bibliotecario Coboldo (1 mana per una creatura 1/2) e Omuncolo Volgare (creatura da due mana per un 2/4), possiedno entrambe il medesimo Grido di Battaglia: "Infliggi due danni al tuo eroe". Effetto che, probabilmente avrà qualche a che fare con gli effetti delle Spellstone del Warlock.